Nigeria: Ít nhất 60 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

(GLO)- Ít nhất 60 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công nhằm vào nhiều ngôi làng hẻo lánh tại khu vực Tây Bắc Nigeria trong đầu tuần này.

Cảnh tàn phá sau vụ tấn công của các nhóm vũ trang tại khu vực Woro và Nuku thuộc bang Kwara, Nigeria ngày 5-2-2026. Ảnh tư liệu: Anadolu Agency/TTXVN

Ngày 8-4, giới chức tôn giáo và các tổ chức nhân đạo cho biết, các tay súng đã tấn công ít nhất 10 ngôi làng tại hai bang Kebbi và Niger. Riêng trong ngày 7-4, vụ tấn công vào làng Erena (thuộc khu vực Shiroro, bang Niger), đã khiến 20 người thiệt mạng. Các nhóm “cướp vũ trang” được trang bị vũ khí hiện đại đã tiến hành các vụ tấn công trên, thậm chí nhằm vào cả một doanh trại quân đội-theo báo cáo quân sự.

Riêng tại bang Kebbi lân cận, số người thiệt mạng có thể lên tới hơn 40 người. Các tay súng đã tấn công nhiều địa điểm, không phân biệt tôn giáo, giết hại cả người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, đồng thời đốt phá nhà cửa, nơi thờ tự, gia súc và kho lương thực.

Các vụ tấn công kéo dài nhiều ngày khiến ít nhất 500 người phải rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn tại các nhà thờ, trường học ở thị trấn Yauri, bang Kebbi. Tình hình an ninh nghiêm trọng khiến người dân không thể quay lại chôn cất người thân.

Cảnh sát Nigeria cho rằng nhóm thánh chiến địa phương Mahmuda có thể liên quan đến các vụ việc tại bang Kebbi. Nhóm này được cho là liên kết với Ansaru-một nhánh tách ra từ lực lượng Boko Haram và có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở khu vực Bắc Phi.

Bạo lực tại khu vực Tây Bắc Nigeria đang gia tăng với sự tham gia của cả các nhóm thánh chiến và các băng nhóm vũ trang chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc. Tình trạng này tiếp tục gây mất ổn định nghiêm trọng đối với an ninh và đời sống người dân tại miền Bắc Nigeria.

Trước đó, ngày 5-4, quân đội Nigeria đã tiêu diệt hơn 60 thành viên của các băng đảng tội phạm được gọi là bandit-phiến quân cướp bóc-những đối tượng bị cáo buộc gây ra hầu hết các vụ bắt cóc quy mô lớn tại quốc gia Tây Phi.