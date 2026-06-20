Tin thế giới tối 20-6: Giao tranh Israel - Hezbollah tiếp diễn ở Liban bất chấp lệnh ngừng bắn

(GLO)- Giao tranh dữ dội ở Kostiantynivka; Giao tranh Israel - Hezbollah tiếp diễn ở Liban bất chấp lệnh ngừng bắn; Tổng thống Trump nói Nga nên trở lại G8; Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-6.

Giao tranh dữ dội ở Kostiantynivka

Theo tin từ Hãng thông tấn RBC, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 19-6 đã nhận được báo cáo từ Chuẩn tướng Oleksandr Bakulin, chỉ huy Quân đoàn số 19 về tình hình chiến sự ở thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh miền đông Donetsk.

Bản đồ cập nhật chiến sự ở Kostiantynivka hôm 19-6. Ảnh: Deep State

Ông Syrskyi cho hay: “Các lực lượng đối phương gây áp lực liên tục lên Kostiantynivka khi tận dụng ưu thế về quân số, cũng như không màng đến tổn thất. Phía Nga cố thực hiện các cuộc tấn công theo từng nhóm nhỏ và tìm kiếm các điểm yếu của phòng tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời phát hiện những ý định trên và thực hiện việc phòng thủ chủ động khiến đối phương hứng chịu tổn thất đáng kể”.

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang theo dõi xung đột Deep State, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa các lực lượng Nga và quân phòng thủ Ukraine hiện lan vào khu vực trung tâm thành phố Kostiantynivka.

Giao tranh Israel - Hezbollah tiếp diễn ở Liban bất chấp lệnh ngừng bắn

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực Nabatieh ở miền Nam Liban sáng 20-6, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah vừa được thiết lập trước đó 1 ngày.

Những căn nhà bị phá huỷ sau các cuộc không kích của Israel xuống tỉnh Nabatieh, miền Nam Liban ngày 18-6-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trong đêm và kéo dài đến sáng tại khu vực Nabatieh. Các đợt không kích được cho là đã phá hủy nhiều nhà ở và công trình dân sự, trong khi pháo binh Israel cũng nã đạn vào thành phố Nabatieh và vùng phụ cận trước bình minh. Ngoài những người thiệt mạng còn có 12 người khác bị thương. Đến nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin trên.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel và Hezbollah nhất trí về một lệnh ngừng bắn mới nhằm chấm dứt đợt leo thang bạo lực gần đây tại miền Nam Liban.

Tổng thống Trump nói Nga nên trở lại G8

Trong một cuộc phỏng vấn đề cập tới nhiều vấn đề với Axios ngày 19-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phương Tây không nên loại Nga khỏi G8 và việc giữ Moscow trong nhóm có thể đã ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự hội nghị G7 ở Pháp. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump đã ca ngợi lòng hiếu khách của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và nhắc lại việc ông đã tham dự rất nhiều hội nghị thượng đỉnh G7. “Trước đây là G8. Họ nên giữ lại G8. Có lẽ sẽ không có xung đột giữa Nga và Ukraine nếu họ làm vậy. Tuy nhiên, ông Obama không muốn ông Putin ở đó… Họ muốn ông Putin ra đi. Trước đây là G8, sẽ tốt hơn nhiều nếu họ giữ nguyên như vậy”.

Nga bị loại khỏi nhóm G8 vào tháng 3-2014 sau khi Crimea sáp nhập vào Nga, khiến khối này trở thành G7 bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã nhiều lần đề cập đến việc Nga quay trở lại nhóm này, thậm chí từng gọi việc loại bỏ Nga là “một sai lầm”. Người đứng đầu nước Mỹ cũng gợi ý Trung Quốc cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu luôn phản đối động thái đó với lập luận việc Moscow quay trở lại chỉ có thể được xem xét nếu nước này đảo ngược chính sách đối với Ukraine.

Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình

Ngày 20-6, Tổng thống Rodrigo Paz ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn Bolivia sau khi quốc gia Nam Mỹ trải qua hơn 6 tuần biểu tình đòi ông từ chức.

"Sau khi đã nỗ lực đối thoại bằng mọi cách, đạt được thỏa thuận với những bên có yêu cầu chính đáng và xác định được những người dùng bạo lực để gây bất ổn, chúng tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước", Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz phát biểu trên truyền hình trực tiếp.

Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz tại thủ đô La Paz ngày 19-6. Ảnh: Reuters

Mặc dù lệnh có hiệu lực ngay lập tức, ông Paz vẫn phải thông báo cho quốc hội về biện pháp này trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành. Sau đó, quốc hội sẽ có tối đa 72 giờ để phê chuẩn hoặc bác bỏ.

Căng thẳng nổ ra ở Bolivia sau khi ông Paz đột ngột cắt giảm các khoản trợ giá nhiên liệu có từ nhiều năm nhằm thu hẹp thâm hụt ngân sách, giữa lúc tình trạng cạn kiệt dữ trự ngoại hối bằng đồng USD ngày càng trầm trọng và chính phủ đang tiến hành các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Ông Paz, người vốn được Mỹ ủng hộ và mới nắm quyền được 7 tháng, đang nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của đất nước trong 40 năm qua.