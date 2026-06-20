Tin thế giới sáng 20-6: Ukraine tấn công kho chứa khí đốt của Nga ở Crimea

(GLO)- Tổng thống Trump yêu cầu Iran ký thỏa thuận trong vòng 60 ngày; Iran bác bỏ tin đóng cửa eo biển Hormuz; Ukraine tấn công kho chứa khí đốt của Nga ở Crimea; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-6.

Tổng thống Trump yêu cầu Iran ký thỏa thuận trong vòng 60 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Iran phải đạt được thỏa thuận cuối cùng với Mỹ trong vòng 60 ngày, nếu không, Washington sẽ khiến Tehran “không vui”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Phát biểu hôm 19-6 tại một buổi lễ đánh dấu sự ra mắt của chuyên cơ Không lực Một mới do Qatar tặng để thay thế máy bay phục vụ việc đưa đón các tổng thống Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Tehran vẫn có khả năng đạt được nhưng nhấn mạnh rằng thời gian là có hạn.

“Trong vòng 60 ngày, chúng ta phải đạt được một thỏa thuận, nếu không chúng tôi sẽ làm những điều khiến họ không vui đâu”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng ông không kỳ vọng mọi chuyện sẽ phải đi đến giai đoạn đó.

Ông cũng liên hệ bất kỳ sự leo thang nào trong tương lai với an ninh của hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz: “Hãy nhớ rằng, nếu chúng tôi làm điều đó, thì đột nhiên bạn sẽ không còn thấy dầu chảy ra từ eo biển Hormuz nữa, bởi vì những người sở hữu những con tàu trị giá hàng tỷ USD không hề thích tên lửa bay trên đầu họ, cũng không hề thích thủy lôi rải khắp mặt nước”.

Mỹ và Iran đầu tuần này xác nhận đã ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) nhằm chấm dứt xung đột. Sau khi ký kết, hai bên có 60 ngày để đàm phán các vấn đề còn tồn đọng nhằm đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Phái đoàn của hai nước dự định đàm phán ở Thụy Sĩ vào ngày 19-6, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại.

Iran bác bỏ tin đóng cửa eo biển Hormuz

Giới chức Iran hôm 19-6 đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz, hay từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington.

Các tàu thuyền trên eo biển Hormuz, gần khu vực Bandar Abbas của Iran. Ảnh: Reuters

Thông báo chính thức chiều 19-6 của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Esmaeil Baqaei - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh thành bại của các cuộc đàm phán tới đây, phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz, cần đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải.

Cùng với đó, Tehran cũng cảnh báo rằng Washington phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng của Israel ở mặt trận Liban.

Ukraine tấn công kho chứa khí đốt của Nga ở Crimea

Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) của Ukraine rạng sáng nay (20-6) đã tấn công kho chứa khí đốt ngầm Hlibivka ở phía tây bán đảo Crimea.

Chỉ huy USF Robert Brovdi đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lữ đoàn 414 thuộc USF tấn công cơ sở năng lượng trên. Ông Brovdi cho biết thêm radar phòng không và một đầu máy xe lửa trên bán đảo Crimea cũng là mục tiêu tấn công của UAV Ukraine trong suốt cả ngày.

UAV Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga. Video: Kyiv Independent

Kênh truyền thông Wind Telegram cho biết sau vụ tấn công trên, nhiều vụ nổ khác cũng vang lên. Một đám cháy đã bùng lên từ khu vực nhà máy nhiệt điện Tavriiska ở thành phố Simferopol giữa lúc Nga kích hoạt hệ thống phòng không.

Crimea đã trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch "tấn công tầm trung" của quân Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedoov ngày 17-6 phát biểu rằng chiến dịch tấn công bằng UAV của Ukraine đang biến Crimea "thành một hòn đảo" khi quân đội nước này cố gắng cô lập bán đảo khỏi Nga bằng các cuộc tập kích vào chuỗi cung ứng.

Hàn Quốc xác nhận không còn kênh liên lạc với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 19-6 cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt, phản ánh tình trạng bế tắc kéo dài trong quan hệ liên Triều.

Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Phủ Tổng thống về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và các chuyến thăm của ông tới một số quốc gia châu Âu, Tổng thống Lee Jae Myung xác nhận các đường dây nóng khẩn cấp giữa hai miền Triều Tiên cũng như các kênh liên lạc khác đều không còn hoạt động.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện "không mấy khả quan" và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra dọc khu vực biên giới.