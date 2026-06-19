Tin thế giới sáng 19-6: Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa

(GLO)- Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa; Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng sau thỏa thuận hòa bình với Mỹ; Ukraine và Đức hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo thế hệ mới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-6.

Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các lực lượng Mỹ không cản trở việc tàu thuyền đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran và mọi hoạt động thực thi lệnh phong tỏa quân sự của Mỹ đã chấm dứt.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký một biên bản ghi nhớ (MOU) hôm 17-6 nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Theo thỏa thuận, Iran có nghĩa vụ cho phép các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong vòng 60 ngày.

Tàu bè đi qua eo biển Hormuz nhìn từ thành phố Musandam, Oman. Ảnh: Reuters

Ngay sau thông báo của CENTCOM, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng ra tuyên bố cho biết Cơ quan Quản lý Eo vịnh Ba Tư, được Iran thành lập mới đây, sẽ triển khai các biện pháp nhằm nhanh chóng cấp phép cho các tàu có nhu cầu đi qua eo biển Hormuz, theo đúng tinh thần thỏa thuận đạt được với Mỹ.

Tuyên bố nhấn mạnh công tác rà phá thủy lôi sẽ được tiến hành. Vì vậy, các tàu được khuyến nghị tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình và thời gian biểu do Iran cung cấp nhằm bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Cùng ngày, Nhà Trắng đã chuyển tới Quốc hội Mỹ văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua.

Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng sau thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Tối 18-6, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei xác nhận ông đã cho phép thực hiện một thỏa thuận với Mỹ, đồng thời nêu rõ Tehran sẽ không nhượng bộ về chương trình hạt nhân.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Trong một thông điệp bằng văn bản được đọc trên đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, Lãnh tụ Tối cao Iran cho biết các quan chức Iran đã thực hiện những nỗ lực sâu rộng nhất để đạt được một bản ghi nhớ hiểu biết với Mỹ.

“Xét về mặt nguyên tắc, tôi đã có một quan điểm khác. Tuy nhiên, căn cứ vào cam kết đã đưa ra cho tôi bởi vị Tổng thống kính trọng, với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, thay mặt cho chính ông ấy và các thành viên khác, nhằm bảo vệ các quyền lợi của dân tộc Iran và mặt trận kháng chiến và dựa trên việc ông ấy rõ ràng đã chấp nhận trách nhiệm làm như vậy, tôi đã cho phép thực hiện thỏa thuận”, ông Khamenei nói.

Theo ông Mojtaba Khamenei, Iran giờ đây sẽ “chờ đợi sự hoàn thành của các điều kiện đã được nêu ra” trong thỏa thuận. Ông nêu rõ, quyết định thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran không có nghĩa là Tehran sẽ chấp nhận tất cả các điều kiện của Washington trong quá trình đối thoại tiếp theo.

Iran sẽ mời Liên hợp quốc thanh sát các địa điểm hạt nhân của nước này

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump, ông Steve Witkoff, vừa hé lộ thông tin cho biết Iran sẽ mời Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc tới Iran để thanh sát các địa điểm hạt nhân của quốc gia Tây Á này.

Một cơ sở hạt nhân Iran. Ảnh: AP

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc sẽ đến kiểm tra các địa điểm hạt nhân của Iran và bắt đầu công việc xác định và tìm ra vị trí của vật liệu urani đã làm giàu của Tehran - đặc phái viên Steve Witkoff nói với các nhà lập pháp Mỹ hôm 18-6 trong một cuộc họp kín.

Ông Witkoff nói với các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các thành viên của các ủy ban liên quan đến an ninh quốc gia rằng bản ghi nhớ mà Mỹ vừa đạt được với Iran không bao gồm bất kỳ thỏa thuận phụ nào, nhưng một bức thư phụ đã được soạn thảo giữa Tehran và IAEA. Ông Witkoff nói rằng bức thư gửi Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi sẽ cho phép ông Grossi đưa các thanh tra viên hạt nhân của Mỹ đến Tehran.

Hezbollah tuyên bố Israel không đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tại Liban

Ngày 18-6, người đứng đầu khối nghị sỹ Hezbollah tại Quốc hội Liban Mohammad Raad tuyên bố chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng này đã không đạt được các mục tiêu đề ra, đồng thời kêu gọi chính quyền Liban xây dựng khuôn khổ đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tuyên bố được truyền thông Liban đăng tải, ông Raad cho rằng cuộc chiến của Israel nhằm “đè bẹp lực lượng kháng chiến tại Liban” đã thất bại và sẽ không thể đạt được mục tiêu xóa bỏ Hezbollah.

Đây là một trong những phát biểu cứng rắn nhất của lãnh đạo Hezbollah kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa hai nước hồi đầu tuần.

Phát biểu của ông Raad diễn ra khi tương lai của Hezbollah đang trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất sau thỏa thuận Mỹ-Iran. Trong khi Tehran khẳng định việc bảo vệ các lực lượng đồng minh trong khu vực là một phần lợi ích cốt lõi của mình, Israel tiếp tục coi Hezbollah là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất dọc biên giới phía Bắc.

Ukraine và Đức hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo thế hệ mới

Ngày 18-6, Ukraine và Đức đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo thế hệ mới, nhằm tăng cường năng lực phòng không của Kiev trước các cuộc tấn công liên tục từ Nga.

Thỏa thuận được ký bên lề cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Brussels (Bỉ) giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: United24

Theo các quan chức hai nước, dự án sẽ kết hợp kinh nghiệm và công nghệ quân sự của Ukraine với năng lực công nghiệp, kỹ thuật của Đức để phát triển các giải pháp phòng thủ tiên tiến nhằm đối phó với một trong những mối đe dọa lớn nhất hiện nay là tên lửa đạn đạo.

Theo các quan chức tham dự cuộc họp Ramstein, thỏa thuận mới đánh dấu bước tiến đáng kể trong quá trình hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng hai nước, đồng thời mở đường cho sự hợp tác lâu dài trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và các công nghệ quân sự tiên tiến.

Cùng ngày, Đức và Anh đã công bố các gói hỗ trợ quân sự mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ cho Ukraine. Theo đó, Berlin sẽ cung cấp khoảng 200 triệu USD để mua tên lửa dẫn đường và các loại tên lửa không đối không mới cho Kiev. Trong khi đó, Vương quốc Anh cam kết cung cấp 150.000 máy bay không người lái do Ukraine sản xuất cùng các hệ thống phòng không mới.