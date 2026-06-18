Tin thế giới tối 18-6: Nga tố Ukraine tập kích UAV lớn nhất nhằm vào vùng Moscow

(GLO)- Nga tố Ukraine tập kích UAV lớn nhất nhằm vào vùng Moscow; Tổng thống Iran gọi thỏa thuận với Mỹ là “văn kiện lịch sử”; Mỹ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự tại châu Âu... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 18-6.

Nga tố Ukraine tập kích UAV lớn nhất nhằm vào vùng Moscow

Ngày 18-6, giới chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) lớn nhất nhằm vào khu vực Moscow kể từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát.

Các đám cháy tại nhiều khu vực của Nhà máy lọc dầu Moskva sau cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn vào sáng ngày 18-6-2026. Ảnh: Exilenova-Plus/Telegram

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 190 UAV hướng về thủ đô kể từ đầu ngày 18-6. Theo tính toán của hãng thông tấn TASS dựa trên các báo cáo chính thức, đây là cuộc tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Moscow trong vòng hai năm qua.

Ông Sobyanin xác nhận một số UAV đã đánh trúng nhà máy lọc dầu Moscow tại khu vực Kapotnya, phía Đông Nam thủ đô. Các lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả vụ việc. Do ảnh hưởng của cuộc tấn công, một số tuyến xe buýt trong khu vực đã phải điều chỉnh lộ trình.

Thống đốc Andrey Vorobyov cho biết mảnh vỡ UAV đã rơi xuống nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực.

Cuộc tập kích đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng thủ đô. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết bốn sân bay lớn gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky đã tạm thời hạn chế tiếp nhận và điều phối chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn. Các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh lịch trình khai thác.

Tổng thống Iran gọi thỏa thuận với Mỹ là “văn kiện lịch sử”

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 18-6 mô tả bản ghi nhớ (MOU) vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran là một “văn kiện lịch sử”, đồng thời khẳng định đây là minh chứng cho việc Tehran có thể theo đuổi hòa bình mà không phải đánh đổi độc lập và chủ quyền quốc gia.

Tổng thống Iran Pezeshkian ký bản cứng thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ Trump. Ảnh: IRNA

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Pezeshkian viết: “Đây là một văn kiện lịch sử và là thông điệp từ một Iran hùng mạnh: Hòa bình sẽ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”.

Bài đăng cũng kèm theo hình ảnh được cho là ảnh scan của văn kiện chính thức mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tại Cung điện Versailles ở Pháp.

Theo Tổng thống Iran, nước này vẫn kiên định với mục tiêu hòa bình toàn cầu, đồng thời duy trì “phẩm giá và sự độc lập”, cũng như thúc đẩy tiến bộ và hợp tác trong khu vực.

Những phát biểu của ông Pezeshkian cho thấy Iran đang trình bày thỏa thuận như một thành tựu ngoại giao dựa trên sức mạnh, chủ quyền và sự tôn trọng lẫn nhau, thay vì coi đây là một sự nhượng bộ trước sức ép từ bên ngoài.

Mỹ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự tại châu Âu

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 18-6 thông báo Lầu Năm Góc sẽ tiến hành rà soát toàn diện sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời cảnh báo Washington có thể điều chỉnh mức độ cam kết đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu các đồng minh không đẩy nhanh việc tăng cường năng lực quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels (Bỉ), ông Hegseth cho biết cuộc rà soát nhằm bảo đảm NATO đang tiến nhanh và không thể đảo ngược theo hướng các nước châu Âu đảm nhận vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính đối với an ninh và phòng thủ của lục địa này.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng chỉ trích một số đồng minh châu Âu đã áp đặt các hạn chế đối với hoạt động của quân đội Mỹ trong thời gian xảy ra cuộc xung đột với Iran, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng căn cứ quân sự, không phận và các hoạt động triển khai lực lượng. Những biện pháp này đã ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của Mỹ và làm gia tăng rủi ro đối với binh sỹ nước này.

Tuyên bố của ông Hegseth được đưa ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán lô trực thăng trị giá 1, 5 tỷ USD cho Áo

Ngày 18-6, Mỹ thông báo phê duyệt thương vụ bán 12 trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk cùng các trang thiết bị liên quan cho Áo với tổng giá trị ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ được đề xuất này sẽ góp phần nâng cao năng lực của Áo trong việc ứng phó và răn đe các mối đe dọa hiện tại cũng như trong tương lai, đồng thời tăng cường khả năng tham gia các hoạt động liên minh và thúc đẩy mục tiêu nâng cao tính tương tác tác chiến giữa quân đội Mỹ và Áo.

Một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk. Ảnh: LỤC QUÂN MỸ

Ngoài ra, tuyên bố cũng cho biết thương vụ sẽ hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách góp phần tăng cường an ninh cho một đối tác đóng vai trò quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu.

Theo quy trình, thương vụ sẽ cần nhận được sự chấp thuận của các nhà lập pháp Mỹ trước khi chính thức được triển khai.

Indonesia: Tỉnh Trung Sulawesi ban bố tình trạng khẩn cấp do động đất

Chính quyền tỉnh Trung Sulawesi đã ban bố tình trạng khẩn cấp thảm họa sau trận động đất có độ lớn 6,7 xảy ra trước đó một ngày khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 79 người bị thương và ảnh hưởng đến hơn 6.400 người dân.

Người dân đứng trước ngôi nhà đã đổ sập do trận động đất ở làng Kamarora A, Sigi, Trung Sulawesi. Ảnh: ANTARA PHOTO

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 18 - 23/6 nhằm đẩy nhanh công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Trận động đất đã tác động tới 2.012 hộ gia đình, chủ yếu tại huyện Sigi. Lực lượng chức năng đang khẩn trương đánh giá thiệt hại, triển khai hỗ trợ y tế, lương thực và nơi ở tạm cho người dân.

Kể từ sau trận động đất hôm 17-6, tỉnh Trung Sulawesi đã ghi nhận ít nhất 13 dư chấn. Người dân được khuyến cáo không quay trở lại các công trình bị hư hại cho đến khi được cơ quan chuyên môn xác nhận an toàn.