Tin thế giới sáng 25-7: Ukraine tiếp tục tấn công chuỗi 'Amazon Nga'

(GLO)- Ukraine tiếp tục tấn công chuỗi 'Amazon Nga'; Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc và Nga không được cung cấp vũ khí cho Iran; Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây sau bạo lực... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-7.

Ukraine tấn công chuỗi 'Amazon Nga'

Ngày 24-7, gã khổng lồ thương mại điện tử Nga Wildberries cho biết 3 kho hàng nữa của họ đã bị Ukraine tấn công trong đêm, trong chiến dịch ngày càng mở rộng của Kiev nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế và chuỗi cung ứng hậu cần của Nga.

Khói bốc lên từ một nhà kho ở Saint Petersburg ở Nga vào ngày 24-7 Ảnh: AFP

Bà Tatyana Kim, người sáng lập Wildberries và là người phụ nữ giàu nhất nước Nga, cho biết các cuộc tấn công mới nhất đã nhắm vào các kho hàng ở thành phố Saint Petersburg, vùng Leningrad lân cận và ở Simferopol, thành phố chính ở Crimea do Nga kiểm soát.

Đây là lần tấn công thứ 4 nhằm vào các cơ sở của Wildberries kể từ cuối tuần trước, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp bán hàng thông qua Wildberries và có khả năng gây gián đoạn cho khách hàng sử dụng dịch vụ này để mua quần áo, thiết bị gia dụng, thuốc men, mỹ phẩm và nhiều sản phẩm khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các mục tiêu này là trung tâm hậu cần tham gia cung cấp linh kiện máy bay không người lái (UAV) và các thiết bị khác cho lực lượng Nga. Điện Kremlin phủ nhận việc Wildberries cung cấp vật tư quân sự.

Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc và Nga không được cung cấp vũ khí cho Iran

Ngày 24-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng sẽ "rất bất lợi" nếu Trung Quốc hoặc Liên bang Nga cung cấp vũ khí cho Iran, đồng thời cho biết ông tin rằng lãnh đạo hai nước đều đã cam kết sẽ không làm như vậy.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3-3-2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định trong cuộc gặp gần đây giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Iran, kể cả thông qua các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: "Chủ tịch Tập Cận Bình, trong cuộc gặp gần đây của chúng tôi tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đã nói với tôi rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào ông ấy cũng sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cam kết đó cũng bao gồm các công ty Trung Quốc. Với mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi tin vào lời ông ấy. Hơn nữa, tôi cũng đang dành cho ông ấy những ưu đãi rất lớn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra cam kết tương tự, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Tổng thống Trump viết: "Ông ấy hiểu rằng tôi không bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine mà bán cho các nước NATO. Họ trả đầy đủ chi phí, còn việc các vũ khí đó được phân phối như thế nào thì tôi không hề biết. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, hai quốc gia lớn thường được nhắc đến khi nói về Iran hiện không tham gia vào việc này. Nếu họ làm như vậy thì điều đó sẽ rất bất lợi đối với chính họ và chắc chắn không phục vụ lợi ích của họ”.

Sau đó, khi phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông tin tưởng cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin sẽ thực hiện đúng cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran.

Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây sau bạo lực

Quân đội Israel chuẩn bị mở chiến dịch quy mô lớn ở Bờ Tây, sau vụ bạo lực xảy ra hôm 24-7 tại một ngôi làng ở vùng lãnh thổ này, khiến 4 người Palestine và 1 người Israel thiệt mạng.

Khu vực Bờ Tây. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Palestine xác nhận, 4 người Palestine bị quân đội Israel bắn chết. Cuộc đụng độ cũng khiến 2 người Israel và 4 người Palestine khác bị thương.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị quân đội hoạt động với đầy đủ sức mạnh và thực hiện “một loạt các biện pháp mạnh mẽ chống khủng bố”, bao gồm phá dỡ nhà của người Palestine liên quan cái chết của người Israel gần làng Tal; thu hồi giấy phép lao động tại các ngôi làng Palestine bị coi là “điểm nóng khủng bố”; tăng cường lực lượng Israel trên khắp Bờ Tây và thiết lập thêm các trạm kiểm soát.

Rumani bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận

Ngày 24-7, Tổng thống Rumani Nicusor Dan xác nhận, một máy bay không người lái (UAV) đã xâm phạm không phận nước này và đã bị máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Rumani bắn hạ.

Ảnh: Polskieradio.pl

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Rumani, một máy bay F-16 của Không quân nước này đã khóa mục tiêu và bắn hạ UAV bằng tên lửa không đối không, sau khi hệ thống giám sát radar phát hiện UAV này xâm phạm không phận. Vụ việc xảy ra tại khu vực không có người ở gần vùng Buzau.

Tổng thống Nicușor Dan xác nhận, một máy bay không người lái đã xâm nhập không phận quốc gia và bị phi công Rumani lái máy bay F-16 bắn hạ vào khoảng 11 giờ sáng ngày 24-7. Ông Dan nhấn mạnh, UAV đang bay trên khu vực không có người ở, do đó phi công có thể bắn hạ mà không gây nguy hiểm cho người dân. Hiện các cơ quan chức năng Rumani đang tiến hành kiểm tra hiện trường nơi UAV rơi xuống nhằm làm rõ các chi tiết của vụ việc, nhất là xác định cách thức thiết bị xâm nhập không phận, cũng như nguồn gốc của UAV này. Thông tin bổ sung về vụ việc sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

Hiện các nhà chức trách Rumani chưa tiết lộ nguồn gốc của UAV, cũng như chưa khẳng định về khả năng thiết bị này có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Rumani.

Venezuela và Peru khôi phục quan hệ ngoại giao song phương

Chính phủ Venezuela và Peru ngày 24-7 tuyên bố khởi động tiến trình khôi phục toàn diện quan hệ song phương, sau 2 năm gián đoạn do bất đồng liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela năm 2024.

Người dân tại Caracas, Venezuela. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela cho biết trong giai đoạn đầu, hai bên sẽ nối lại quan hệ lãnh sự và tăng cường bảo hộ công dân. Đây là nền tảng để tiến tới mục tiêu khôi phục đầy đủ quan hệ ngoại giao và hợp tác song phương trong thời gian tới.

Thông cáo nhấn mạnh quyết tâm thúc đẩy hợp tác và hội nhập giữa Venezuela và Peru, dựa trên mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết lâu đời của khu vực Mỹ Latinh, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển và nâng cao phúc lợi cho người dân, cũng như đóng góp cho sự ổn định của khu vực.

Quan hệ ngoại giao giữa Venezuela và Peru bị cắt đứt từ ngày 31-7-2024, sau khi Chính phủ của Tổng thống Nicolás Maduro tuyên bố chấm dứt quan hệ với Lima.