Houthi tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út, giao tranh tại Yemen leo thang

(GLO)- Tình hình tại Yemen tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bên bờ Biển Đỏ, trong lúc liên quân do Riyadh hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Yemen tăng cường không kích các mục tiêu của Houthi.

Những diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột tại Yemen có nguy cơ bùng phát trở lại, đồng thời ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và vận tải năng lượng trong khu vực.

Khói bốc lên từ một vị trí quân sự ở khu vực Al-Siyanah sau cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Lực lượng Houthi cho biết đã tấn công các cơ sở của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại Jizan và Yanbu. Một số nguồn tin cho biết, hai tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở dầu mỏ ở Yanbu đã bị hệ thống phòng không Patriot đánh chặn. Ả-rập Xê-út chưa đưa ra xác nhận chính thức về thiệt hại tại các địa điểm bị tấn công.

Trước đó, Houthi tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Ả-rập Xê-út và cảnh báo sẽ tiếp tục nhằm vào các tàu cũng như cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này trên Biển Đỏ. Động thái này diễn ra sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu của Ả-rập Xê-út trong tuần qua.

Ở chiều ngược lại, liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết đã tiến hành không kích các vị trí quân sự của Houthi tại thành phố cảng Hodeidah ven Biển Đỏ nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải quốc tế.

Người phát ngôn liên quân Turki Al-Maliki khẳng định chiến dịch chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải, đồng thời nhấn mạnh các cảng Hodeidah, Ras Isa và As-Salif không phải là mục tiêu và vẫn hoạt động bình thường.

Trong khi đó, phía Houthi cho biết một số đợt không kích cũng đánh trúng cơ sở viễn thông tại thành phố Hodeidah và đảo Kamaran, khiến hai dân thường bị thương. Thông tin này hiện chưa được các nguồn độc lập xác minh.

Theo các quan chức Yemen, không quân của chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn đã không kích các bệ phóng tên lửa, máy bay không người lái và kho vũ khí của Houthi tại các tỉnh Marib và al-Jawf. Hai bên được cho là đang tăng cường triển khai lực lượng dọc các tuyến đầu.

Diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Yemen, vốn được duy trì từ năm 2022 nhưng đổ vỡ trong tháng này, làm gia tăng nguy cơ nội chiến tái bùng phát sau nhiều năm giao tranh khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Căng thẳng tại Yemen cũng phản ánh nguy cơ xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng. Trong khi giao tranh giữa Houthi và Ả-rập Xê-út gia tăng, Mỹ không tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran sau 13 đêm liên tiếp trước đó. Chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, dù tiếp tục duy trì các biện pháp gây sức ép đối với Tehran.