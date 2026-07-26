Tin thế giới sáng 26-7: Ukraine tấn công tàu liên quan đến Iran trên biển Caspi

(GLO)- Ukraine tấn công tàu liên quan Iran trên Biển Caspi; Liên quân do Ả rập Xê út đứng đầu không kích cảng biển Yemen, Houthi đáp trả; Đức: Xe tải lao vào đám đông, 16 người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 26-7.

Ukraine tấn công tàu liên quan đến Iran trên biển Caspi

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã đạt được "những kết quả rất mạnh mẽ" trong các cuộc tấn công tầm xa trên Biển Caspi, bao gồm các đòn đánh nhằm vào "những con tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran, cũng như một tàu chiến”.

Trong bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X tối 25-7 kèm theo video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt tầm xa để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng video tấn công các mục tiêu tầm xa của Nga. Video: X/Zelensky

Theo ông Zelensky, vào đêm hôm trước, các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu tại các khu vực khác nhau của Liên bang Nga và một lần nữa, nhà máy tại Kirov - nơi cung cấp các linh kiện cho những loại vũ khí mà Liên bang Nga sử dụng để tấn công Ukraine - đã bị đánh trúng. Ông Zelensky nói rằng mục tiêu này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km.

Tổng thống Zelensky còn cho biết: “Chúng tôi cũng đạt được những kết quả rất đáng kể trong các cuộc tấn công tầm xa trên biển Caspi, bao gồm các đòn đánh nhằm vào những con tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran, cũng như một tàu chiến”.

Iran cáo buộc đây là cuộc tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương. Ngày 25-7, Iran đã triệu Đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để trao công hàm phản đối.

Liên quân do Ả rập Xê út đứng đầu không kích cảng biển Yemen, Houthi đáp trả

Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu ngày 25-7 đã tấn công các mục tiêu tại cảng Hodeidah do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen.

Thiếu tướng Turki Al-Maliki, phát ngôn viên của liên quân cho biết các cuộc không kích đã nhắm vào những địa điểm quân sự được sử dụng để “đe dọa các tàu thương mại”.

Khu vực cảng Hodeidah cháy sau cuộc không kích của Ảrập Xêút. Ảnh: almahriah.net

Theo kênh truyền hình Al Masirah thân Houthi, các cơ sở viễn thông đã bị bắn trúng trong đợt tấn công.

Ngay sau cuộc không kích nhằm vào cảng Hodeidah, thành phố công nghiệp Jazan của Ả rập Xê út đã phải hứng chịu một vụ tập kích trả đũa từ lực lượng Houthi. Theo các nguồn tin, một đám cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở do tập đoàn dầu khí quốc doanh Aramco của Ảrập Xêút vận hành.

Căng thẳng giữa Ả rập Xê út và Houthi đã leo thang sau khi nhóm này đe dọa cấm các tàu có liên quan đến quốc gia Ả rập hoạt động trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab. Liên quân do Riyadh dẫn đầu khẳng định sẽ đưa ra phản ứng “cứng rắn và mạnh mẽ”, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ tàu thuyền đi qua eo biển Bab al-Mandab.

Áo bác khả năng Ukraine trở thành thành viên EU trong tương lai

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo, Claudia Bauer mới đây cho biết nước này không ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine. Thay vào đó, Áo ủng hộ mô hình hội nhập từng bước.

Áo không ủng hộ đẩy nhanh quá trình gia nhập liên minh châu Âu của Ukraine. b

Phát biểu trước báo giới, bà Bauer, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo nhấn mạnh: Mọi quốc gia ứng cử viên, bao gồm Ukraine, đều phải đáp ứng cùng một bộ tiêu chí và chứng minh năng lực thông qua những thành tựu thực tế.

Theo bà Bauer, trong những tháng gần đây, Tổng thống Zelensky ngày càng có xu hướng cố gắng áp đặt lên EU khung thời gian gia nhập, trong khi đó Ukraine vẫn cần đáp ứng nhiều yêu cầu, đặc biệt là việc củng cố pháp quyền, chống tham nhũng và điều chỉnh hệ thống pháp luật cho phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu. Việc bỏ qua những yêu cầu này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu chính nguyên tắc nền tảng của quá trình mở rộng EU.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Áo cũng đề xuất mô hình hội nhập theo từng giai đoạn, hay còn gọi là tư cách thành viên một phần.

Đức: Xe tải lao vào đám đông, 16 người thương vong

Ít nhất một người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau khi một xe tải nhỏ đâm vào đám đông tại khu vực công viên Tiergarten, trung tâm thủ đô Berlin vào tối 25-7. Vụ việc xảy ra bên lề Lễ hội Tự hào của cộng đồng LGBT, buộc ban tổ chức phải chấm dứt sự kiện trước thời hạn và sơ tán hàng trăm nghìn người tham dự.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại khu vực xảy ra vụ lao xe vào đám đông ở thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: Christian Mang/Reuters

Theo thông tin ban đầu do cảnh sát Berlin công bố, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ (giờ địa phương) tại khu vực đường Ahornsteig, phía Nam công viên Tiergarten, không xa Quảng trường Potsdamer Platz và Cổng Brandenburg.

Một xe chở hàng cỡ nhỏ màu trắng đã chạy vào khu vực đông người, đâm trúng và cán qua một số người trước khi va vào một thân cây. Người điều khiển phương tiện sau đó rời khỏi xe và bỏ trốn khỏi hiện trường theo hướng chưa xác định.

Người phát ngôn cảnh sát Berlin Florian Nath xác nhận ít nhất một người đã thiệt mạng và 15 người khác đang được điều trị do bị thương. Nhiều nạn nhân trong số đó được xác định là bị thương rất nặng.

Cảnh sát Berlin cho biết đang khẩn trương truy tìm các đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, tính đến rạng sáng 26-7, nhà chức trách chưa công bố thông tin về việc bắt giữ nghi phạm. Cũng chưa thể xác định trên xe chỉ có một người hay có thêm những đối tượng khác liên quan đến vụ việc.