Tin thế giới tối 19-6: Israel, Hezbollah tập kích lẫn nhau dữ dội, nhiều thương vong

(GLO)- Thụy Sĩ thông báo hoãn đàm phán Mỹ-Iran; Xe tăng Israel trúng tập kích ở Liban, 4 binh sĩ thiệt mạng; Israel đáp trả Hezbollah, hàng chục người thương vong; Thái Lan: Nổ ở miền Nam khiến nhiều cảnh sát bị thương... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 19-6.

Thụy Sĩ thông báo hoãn đàm phán Mỹ-Iran

Ngày 19-6, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne của Thụy Sĩ trong đã được hoãn lại.

Theo bộ trên, các cuộc trao đổi dự kiến giữa Mỹ, Iran cùng các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar chưa thể tiến hành theo kế hoạch.

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock bên hồ Lucerne của Thụy Sĩ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thụy Sĩ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục, song chưa công bố thời điểm mới để tiến hành các cuộc gặp.

Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ vào ngày 19-6 để dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran như kế hoạch. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết công tác hậu cần cho các cuộc đàm phán này luôn phức tạp và khó dự đoán, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm bắt đầu các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật.

Xe tăng Israel trúng tập kích ở Liban, 4 binh sĩ thiệt mạng

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa chống tăng của nhóm vũ trang Hezbollah đã đánh trúng xe tăng nước này ở làng Kfar Tebnit tại miền nam Liban vào rạng sáng nay.

Vụ nổ sau đó khiến toàn bộ 4 thành viên kíp lái thiệt mạng, trong đó có trung tá Dor Gedalia Ben Simhon, chỉ huy Tiểu đoàn 52 thuộc Lữ đoàn Thiết giáp 401.

Khoảnh khắc được cho là phương tiện Israel trúng tên lửa chống tăng của Hezbollah tại miền nam Lebanon trong video đăng ngày 19-6. Video: X/MenchOsint

Vài giờ sau cuộc tấn công, Hezbollah tiếp tục phóng thiết bị bay không người lái tự sát nhằm vào lực lượng thuộc Lữ đoàn Biệt kích Israel ở làng Kfar Tebnit, khiến 5 quân nhân bị thương.

Nhóm vũ trang Liban cùng ngày tuyên bố đã nhắm mục tiêu 3 xe tăng chủ lực Merkava của Israel bằng tên lửa dẫn đường, khiến chúng "bị phá hủy và bốc cháy".

Theo Hezbollah, sự việc diễn ra sau khi một trung đội thiết giáp và một trung đội bộ binh Israel tìm cách xâm nhập mặt phía bắc dãy đồi Ali al-Taher, vị trí chiến lược có tầm nhìn ra thành phố quan trọng là Nabatieh.

Đây là lần đầu IDF hứng thiệt hại về nhân mạng kể từ khi Mỹ - Iran ký bản ghi nhớ, trong đó khẳng định Israel phải chấm dứt chiến dịch tấn công Liban như một phần của lệnh ngừng bắn với Iran. Dù vậy, quân đội Israel ngày 18-6 tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động ở miền nam Liban bất chấp thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Israel đáp trả Hezbollah, hàng chục người thương vong

Ngày 19-6, Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã tấn công các mục tiêu trên khắp miền nam Liban vào đêm qua, bất chấp mối đe dọa đối với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Lebanon trong lần bị Israel không kích ngày 9-3. Ảnh: AFP

Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích dữ dội từ nửa đêm đã cản trở nỗ lực cứu hộ và sơ tán. Báo cáo số người chết ban đầu là 18 và bị thương là 33, con số này dự kiến ​​sẽ còn tăng lên.

Người dân và truyền thông Liban cho biết các cuộc không kích và pháo kích đã nhắm vào một số thị trấn ở quận Nabatieh trong đêm 18-6 và rạng sáng 19-6. Hãng thông tấn nhà nước Liban NNA mô tả đây là một trong những cuộc oanh tạc dữ dội nhất trong những tuần gần đây.

Israel cho biết các cuộc tấn công nhắm vào những gì nước này mô tả là các đặc vụ và cơ sở hạ tầng của lực lượng Hezbollah trên một số khu vực ở miền nam Liban và được thực hiện để đáp trả hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn liên tục của nhóm này.

Thái Lan: Nổ ở miền Nam khiến nhiều cảnh sát bị thương

Sáng 19-6, một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính đã kích nổ một thiết bị nổ tự chế và phục kích lực lượng an ninh bảo vệ giáo viên ở miền Nam Thái Lan, khiến 6 cảnh sát tuần tra biên giới bị thương.

Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan (ISOC) cho biết lực lượng bị nhắm mục tiêu thuộc đơn vị bảo vệ giáo viên của Lực lượng Đặc nhiệm 442 Cảnh sát Tuần tra biên giới. Vụ việc xảy ra tại tỉnh Yala vào khoảng 8h10 cùng ngày. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị xử lý bom mìn.