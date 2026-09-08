Ông Trump sửa bảng xếp hạng tổng thống Mỹ, xếp mình lên đầu

Chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm Donald Trump vừa sửa lại bảng xếp hạng tổng thống Mỹ và đăng lên tài khoản mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện mừng 250 năm Mỹ lập quốc tại đài tưởng niệm quốc gia Núi Rushmore ở Keystone (Nam Dakota) hôm 3-7. Ảnh: AFP

Bảng xếp hạng tổng thống Mỹ theo phiên bản của ông Trump được phân thành 6 nhóm, xếp từ "vĩ đại nhất", "vĩ đại", "gần vĩ đại", "trung bình", "dưới trung bình" và "thất bại", theo báo USA TODAY hôm 7-9.

Ông Trump vô cùng tự tin khi tự mình chiếm trọn nhóm "vĩ đại nhất" và không chia sẻ vinh quang cho bất kỳ ai.

Nhóm kế tiếp là "vĩ đại", bao gồm các tổng thống Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Thomas Jefferson và Andrew Jackson.

Đến ngày 6-9, ông Trump tiếp tục cập nhật danh sách xếp hạng, trong đó có những cái tên tổng thống chưa xuất hiện trong bảng đầu tiên.

Ở nhóm "gần vĩ đại", ông Trump xếp vào danh sách các tổng thống Ronald Reagan, John F. Kennedy, Gerald Ford và George W. Bush. Trong đó, ông Reagan lâu nay luôn được công nhận là một biểu tượng của phe bảo thủ.

Nhóm "thất bại" ban đầu có ông Joe Biden, Barack Obama, Ulysses S. Grant, Warren Harding và Jimmy Carter. Trong lần cập nhật mới, ông Trump bổ sung thêm 2 tên George W. Bush và Herbert Hoover.

Theo Tạp chí Newsweek, bảng tự xếp hạng các tổng thống Mỹ của ông Trump được cho là phiên bản can thiệp trắng trợn vào danh sách xếp hạng tổng thống do Tạp chí LIFE công bố năm 1948, dựa trên cuộc khảo sát 55 chuyên gia về lịch sử Mỹ.

Bên cạnh việc tự thêm tên mình vào nhóm vĩ đại nhất, ông Trump còn đưa tên 3 tổng thống đảng Dân chủ gần đây vào nhóm "thất bại", một tổng thống vào nhóm "trung bình".

Theo Thụy Miên (TNO)