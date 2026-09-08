Tin thế giới sáng 8-9: Đặc phái viên Mỹ tiết lộ tiến triển mới trong hòa đàm Nga - Ukraine

(GLO)- Đặc phái viên Mỹ tiết lộ tiến triển mới trong hòa đàm Nga - Ukraine; Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo, nâng cao năng lực chống UAV; Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-9.

Đặc phái viên Mỹ tiết lộ tiến triển mới trong hòa đàm Nga - Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc làm việc tại Nga và Ukraine đã đạt “tiến triển thực chất”, trong đó có bước tiến về lịch đàm phán ba bên tiếp theo.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff tiết lộ tiến triển mới trong hòa đàm Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo Đặc phái viên Witkoff, ông cùng ông Jared Kushner đã tới Moscow và Kiev theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy đối thoại hướng tới chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Sau các cuộc gặp, phía Mỹ đánh giá tiến trình đàm phán đã có những chuyển biến đáng kể, đặc biệt trong việc phối hợp lịch trình cho vòng đàm phán tiếp theo.

“Đã đạt được những tiến triển thực chất, trong đó có bước tiến trong việc lên lịch các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo. Tổng thống Trump đang nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thương vong và hướng tới một nền hòa bình lâu dài, bền vững”, ông Witkoff cho biết.

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ không công bố thời gian, địa điểm cũng như các nội dung cụ thể dự kiến được thảo luận tại những cuộc gặp tiếp theo.

Ba Lan và Slovakia hợp tác sản xuất đạn pháo, nâng cao năng lực chống UAV

Ngày 7-9, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ Chương trình “Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE), trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái (UAV).

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (bên trái) và người đồng cấp Slovakia Robert Kalinak (bên phải). Ảnh:TASR.sk

Ý định thư được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Kaliňák và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz nhằm định hướng cho sự phát triển thực chất hơn của hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tập trung vào lĩnh vực sản xuất đạn dược và chương trình phòng thủ chống máy bay không người lái (UAV) SAN của Ba Lan.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, Slovakia sở hữu năng lực và kinh nghiệm sản xuất đạn dược, nhất là đạn pháo 155 mm, vốn đang được nhiều quốc gia NATO tìm cách gia tăng sản lượng. Việc kết hợp năng lực của Slovakia với nhu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Ba Lan sẽ giúp hai nước củng cố chuỗi cung ứng đạn dược, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Liên quan đến chương trình SAN, ông Kosiniak-Kamysz cho biết, SAN là hệ thống phòng thủ chống UAV của Ba Lan, có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV thông qua mạng lưới cảm biến radar tiên tiến cùng tổ hợp vũ khí đa dạng. Hai nước sẽ hợp tác phát triển hệ thống này và cung cấp cho Slovakia.

Gần 20 người chết trong các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon

Hơn 40 người đã chết và bị thương trong loạt cuộc tấn công dữ dội trong 24h giờ qua của quân đội Israel vào Lebanon. Số liệu do Bộ Y tế Lebanon công bố đêm qua, phản ánh mức độ ác liệt ngày càng gia tăng của các hoạt động quân sự do Israel tiến hành, nhắm vào quốc gia láng giềng.

Cụ thể, Bộ Y tế Lebanon cho biết, trong 24h qua, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến ít nhất 19 người chết và 24 người bị thương. Đòn tập kích đẫm máu nhất là tại Kfar Roummane, gần thành phố Nabatieh, phía Nam Lebanon.

Tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu của Israel, đã đánh trúng và làm sập một ngôi nhà 3 tầng, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 4 phụ nữ.

Tàu hàng qua eo Bab el-Mandab tăng trở lại, qua eo Hormuz tiếp tục giảm

Dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm 8-9 cho biết, trong tuần trước, lưu thông qua 2 eo biển Hormuz giảm sút, trong khi số tàu đi qua tuyến Biển Đỏ lại phục hồi và gia tăng.

Theo Maritime, nguyên nhân khiến tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm xuống, là do sức ép của hoạt động chiến sự tại vùng Vịnh. Tuần qua, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau.

Tàu qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Cụ thể, dữ liệu do Maritime công bố trên mạng xã hội X cho biết, số tàu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua giảm tới 28%, xuống còn 77 tàu. Trong đó, tàu chở theo hàng hóa giảm từ 45 chiếc của tuần trước nữa, xuống còn 33 tàu.

Số tàu thuộc danh sách bị trừng phạt, còn gọi là đội tàu bóng tối, đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh nhất, từ 50 tàu xuống còn 23 chiếc. Phần lớn phương tiện lưu thông trong tuần sử dụng tuyến do Iran chỉ định, với 40 tàu.

Trái ngược với sự suy giảm của hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, 248 tàu đi qua eo biển Bab el-Mandab, tăng 9,7% so với tuần trước nữa. Trong đó, số tàu có chở theo hàng hóa tăng lên 109 chiếc.

Ông Donald Trump dọa cấm Bombardier của Canada bán máy bay tại Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-9 tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa cấm hãng máy bay Canada Bombardier. Ảnh: The Montrael Gazette

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Từ ngày 8-9, Ottawa sẽ áp thuế từ 15% đến 50% đối với khoảng 27,6 tỷ AUD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, để đáp trả việc Washington áp mức thuế 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada.

Danh sách chịu ảnh hưởng gồm hơn 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%.

Động thái trả đũa được đưa ra sau khi Mỹ từ ngày 22-8 áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ AUD hàng hóa.