Tin thế giới tối 7-9: Nga - Triều Tiên khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước

(GLO)- Nga - Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên; Hàn - Mỹ - Nhật khởi động cuộc tập trận Freedom Edge; Campuchia đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại toàn bộ casino; Tổng thống Trump đề xuất đổi tên bang New Mexico là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga - Triều Tiên khánh thành cầu đường bộ đầu tiên

Nga và Triều Tiên ngày 7-9 khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối hai nước, được xem là dấu mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Moskva và Bình Nhưỡng.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng tại cây cầu đường bộ nối Nga và Triều Tiên ở đoạn biên giới nhỏ hẹp giữa hai nước vào ngày 30-6-2026. Ảnh: Planet Labs

Lễ khánh thành cầu bắc qua sông Tumen được tổ chức với sự tham dự trực tuyến của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Thủ tướng Triều Tiên Pak Thae-song.

Công trình mang tên Yakov Novichenko, một sĩ quan Hồng quân Liên Xô từng được Triều Tiên phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Tuyến cầu và đường dẫn dài gần 5 km, trong đó phần cầu dài khoảng 1 km, có 2 làn xe.

Thủ tướng Mikhail Mishustin nhận định việc mở rộng hạ tầng giao thông xuyên biên giới sẽ tạo động lực cho hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học, công nghệ và văn hóa giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy du lịch và tạo thêm việc làm.

Dự án được thống nhất trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Vladimir Putin năm 2024 và chính thức khởi công vào tháng 4-2025. Cùng với đó, hai nước xây dựng cửa khẩu đường bộ quốc tế Khasan với thiết kế 10 làn xe.

Nga và Triều Tiên hiện cũng có các tuyến kết nối trực tiếp bằng đường hàng không và đường sắt giữa Moskva và Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu tập trận Freedom Edge

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản ngày 7-9 bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Freedom Edge kéo dài 5 ngày tại vùng biển quốc tế phía Đông và phía Nam đảo Jeju, Hàn Quốc.

Các tàu chiến của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản di chuyển theo đội hình trong cuộc tập trận Freedom Edge ngày 16-9-2025. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận đa lĩnh vực gồm các khoa mục trên biển, trên không và không gian mạng, nhằm nâng cao khả năng tác chiến và phối hợp ứng phó của lực lượng ba nước.

Quân đội Hàn Quốc cho biết các phương tiện, khí tài chủ lực trên biển và trên không của ba nước tham gia tập trận. Một nhóm kiểm soát chung được thành lập để giám sát hoạt động, bảo đảm việc triển khai có hệ thống và an toàn.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định đây là cuộc tập trận thường niên mang tính phòng thủ, được tiến hành phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực quốc tế.

Trong khi đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 7-9 đưa tin nước này đã đưa tàu khu trục mới Kang Kon vào biên chế. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un dự lễ đưa tàu khu trục trọng tải 5.000 tấn vào biên chế ngày 6-9 tại thành phố cảng Wonsan.

Ông Kim Jong Un gọi Kang Kon là “tàu khu trục tấn công” và là một bộ phận của “hệ thống đối phó hạt nhân của quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển Hải quân Triều Tiên thành “lực lượng vũ trang hạt nhân”.

Campuchia đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại toàn bộ casino

Campuchia sẽ đình chỉ hoạt động cá cược trực tuyến tại toàn bộ casino trên cả nước từ tháng 10 cho đến khi thiết lập được hệ thống quản lý cần thiết và các biện pháp phòng ngừa lừa đảo trực tuyến.

Khách sạn kiêm sòng bạc Palace Hotel and Casino tại Sihanoukville, trước đây có tên là Jinbei Palace Hotel và được điều hành bởi Prince Group. Ảnh: AFP

Theo Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha, quyết định được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, nhằm tăng cường quản lý cá cược trực tuyến và ngăn chặn các hoạt động phi pháp, trong đó có nguy cơ liên quan các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Trong thời gian đình chỉ, các cơ quan chức năng được yêu cầu tăng cường khuôn khổ pháp lý, quy định, hạ tầng số và nguồn nhân lực để xây dựng hệ thống quản lý minh bạch. Hoạt động cá cược trực tuyến chỉ được cân nhắc khôi phục khi đáp ứng các yêu cầu quản lý cần thiết.

Bộ trưởng Sar Sokha cảnh báo casino vi phạm chính sách từ tháng 10 có thể bị thu hồi giấy phép và áp dụng các biện pháp pháp lý khác.

Theo số liệu được công bố, từ tháng 7-2025 đến ngày 31-8-2026, Campuchia đã giải cứu và xúc tiến hồi hương hơn 22.000 công dân nước ngoài thuộc 38 quốc tịch. Cơ quan chức năng cũng điều tra 793 địa điểm nghi vấn, khám xét 624 địa điểm và triệt phá 86 trung tâm lừa đảo, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch.

Trong cùng thời gian, 27 casino bị xử lý, gồm 18 casino bị thu hồi giấy phép và 9 casino bị đình chỉ hoạt động.

Tổng thống Trump đề xuất đổi tên bang New Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-9 cho biết ông đã đề xuất đổi tên tiểu bang New Mexico thành “New America”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 4-9. Ảnh: AFP

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng nhiều người đã đề nghị đổi tên New Mexico và bày tỏ sự ủng hộ với ý tưởng này. Cùng ngày, Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội X hình ảnh bản đồ New Mexico, trong đó chữ “Mexico” được thay bằng “America”.

Đề xuất lập tức bị Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham bác bỏ. Trả lời Đài Fox News, bà cho rằng tên của tiểu bang không phải vấn đề cần tranh luận và chỉ trích ông Trump đang muốn làm dư luận phân tâm khỏi các vấn đề như giá nhiên liệu và tình hình kinh tế.

Theo thông tin được cung cấp, phát biểu của Tổng thống Trump xuất hiện sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin sai lệch rằng ông đã ký sắc lệnh đổi tên New Mexico.

Trước đó, ông Trump đã ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành “Lake America”, đồng thời từng nêu ý tưởng đổi tên eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”, sau đó nói rằng ông chỉ nói đùa. Đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, ông Trump cũng ký lệnh đổi tên vịnh Mexico thành “vịnh Mỹ”, động thái bị giới chức Mexico phản đối.