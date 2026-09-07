Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

10 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ nổ pháo hoa tại Mexico

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6/9, một vụ nổ pháo hoa cất giữ trong nhà thờ tại Mexico khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương, vụ nổ đã làm sập nhiều tòa nhà xung quanh và gây hỏa hoạn ngay tại quảng trường.

chay-2.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 6/9, một vụ nổ pháo hoa cất giữ trong nhà thờ tại Mexico khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương, vụ nổ đã làm sập nhiều tòa nhà xung quanh và gây hỏa hoạn ngay tại quảng trường.

Ngày 6/9, giới chức Mexico xác nhận một vụ nổ pháo hoa cất giữ trong nhà thờ ở miền Trung nước này khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 60 người bị thương.

Sự việc xảy ra vào tối 5/9 (ngày 6/9 giờ Việt Nam) tại thị trấn Santa Maria Canchesda trong thời gian diễn ra một lễ hội địa phương. Các kênh truyền thông đăng tải hình ảnh cho thấy vụ nổ lớn bùng phát khi người dân đang tập trung đông bên ngoài nhà thờ để tham gia nghi lễ truyền thống. Trong nghi lễ này, một mô hình con bò làm bằng rơm gắn pháo hoa được đốt cháy và rước quanh thị trấn.

Vụ nổ bất ngờ đã làm sập nhiều bức tường của các tòa nhà xung quanh và gây hỏa hoạn ngay tại quảng trường của thị trấn, khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Trong khi đó, một số nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của các công trình đổ sập.

Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Liên Hợp Quốc thông qua bản đồ thế giới mới

Thế giới

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua một bản đồ thế giới mới, trong đó châu Phi được mô phỏng với kích thước lớn hơn, còn Bắc Mỹ và châu Âu bị thu nhỏ so với hiện tại. Bản đồ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Washington.

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

Thế giới

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Thế giới

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Tin thế giới tối 2-9: Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran

Thế giới

(GLO)- Thiệt hại khoảng 5 tỷ USD, Nepal đối mặt bài toán phục hồi sau lũ quét; Ukraine gây sức ép lên lực lượng Nga; Peru cắt quan hệ ngoại giao với Iran; Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt tình trạng đối đầu giữa hai miền Triều Tiên là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Hơn 5.000 thủy thủ và lính Mỹ sẽ ghé Thái Lan. Ảnh: Facebook/USS Abraham Lincoln

Thái Lan đón tàu sân bay Mỹ cập cảng, Pattaya kỳ vọng hưởng lợi từ gần 5.000 quân nhân

Thế giới

(GLO)- Ngày 2-9, tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ cập cảng Laem Chabang, tỉnh Chonburi, Thái Lan, bắt đầu chuyến ghé cảng kéo dài đến ngày 6-9. Thành phố lân cận Pattaya được kỳ vọng hưởng lợi khi gần 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ dự kiến lên bờ nghỉ ngơi.

null