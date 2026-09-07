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Thế giới

Núi lửa Anak Krakatau phun trào, 8 sân bay Indonesia tiếp tục đóng cửa

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, baotintuc, Reuters)

(GLO)- Hoạt động phun trào của núi lửa Anak Krakatau tiếp tục gây gián đoạn hàng không tại Indonesia, khiến 8 sân bay phải tạm đóng cửa do tro bụi núi lửa, ảnh hưởng đến khoảng 170.000 hành khách.

Ngày 7-9, Bộ trưởng Giao thông Indonesia Dudy Purwagandhi cho biết, việc đóng cửa 8 sân bay được gia hạn nhằm bảo đảm an toàn bay.

Nhà chức trách chưa thể xác định thời điểm hoạt động hàng không trở lại bình thường, do hướng gió và điều kiện thời tiết thay đổi liên tục.

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Vietnam Airlines điều chỉnh lịch, tăng chuyến đến, đi từ Jakarta do tro bụi núi lửa. Ảnh: TTXVN

Theo các cơ quan chức năng Indonesia, tổng cộng 1.558 chuyến bay tại 8 sân bay bị chậm hoặc hủy, trong đó hơn 900 chuyến liên quan đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, cửa ngõ hàng không chính của Jakarta.

Anak Krakatau nằm tại eo biển Sunda, giữa đảo Java và Sumatra. Núi lửa bắt đầu phun trào trở lại từ tối 4-9, với các đợt phun trào tiếp diễn trong những ngày sau đó.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), tro núi lửa được phát hiện ở độ cao khoảng 6.000 m phía Java và có lúc lên tới 15.000 m phía Sumatra cùng một số khu vực thuộc tỉnh Banten.

Tro bụi núi lửa không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không mà còn tác động đến đời sống người dân.

Chính quyền Jakarta và Lampung chuyển một số hoạt động dạy học sang hình thức trực tuyến, trong khi cơ quan quản lý thiên tai khuyến cáo, người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế ảnh hưởng của tro bụi.

Cơ quan địa chất Indonesia cho biết, hoạt động địa chấn cho thấy sự dịch chuyển hoặc giải phóng chất lưu bên trong hệ thống núi lửa, nhưng chưa thể dự báo chính xác thời điểm, quy mô và tính chất của đợt phun trào tiếp theo.

Hiện chưa ghi nhận nguy cơ sóng thần tức thời từ hoạt động phun trào này.

Đợt phun trào cũng ảnh hưởng đến các chuyến bay giữa Việt Nam và Indonesia.

Ngày 7-9, Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh lịch khai thác các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, đồng thời tăng chuyến để hỗ trợ hành khách bị gián đoạn hành trình từ ngày 6-9.

Vietnam Airlines dự kiến khai thác 4 chuyến từ Jakarta về Việt Nam trong chiều 7-9, gồm 2 chuyến đến Thành phố Hồ Chí Minh và 2 chuyến đến Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, hãng cũng bố trí các chuyến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Jakarta. Lịch bay có thể tiếp tục thay đổi tùy tình hình tại sân bay Soekarno-Hatta.

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