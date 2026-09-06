Núi lửa Anak Krakatau phun trào, Indonesia đóng cửa 6 sân bay

Tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau khiến Indonesia ngày 6-9 phải tạm ngừng hoạt động tại 6 sân bay, đồng thời làm gián đoạn việc học tập và đánh bắt cá ở một số khu vực.

Theo AFP, 301 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi việc hủy chuyến, chậm chuyến, chuyển hướng sang sân bay khác hoặc các gián đoạn khai thác khác. Trong số này có 233 chuyến nội địa, 58 chuyến quốc tế và 10 chuyến chở hàng.

Singapore Airlines cho biết đã hủy 19 chuyến bay giữa Singapore và Jakarta trong ngày 6-9, đồng thời cảnh báo các chuyến khác giữa Singapore và Indonesia có thể tiếp tục bị ảnh hưởng nếu tình hình diễn biến phức tạp.

Núi lửa Anak Krakatau phun trào ở eo biển Sunda, Indonesia ngày 5-9-2026

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, cửa ngõ hàng không chính của thủ đô Jakarta (Indonesia), ngày 6-9 tiếp tục gia hạn lệnh tạm ngừng khai thác do tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau. Bộ Giao thông vận tải Indonesia cho biết: "Kết quả xét nghiệm trên giấy gần đây nhất cho thấy có sự lan rộng của tro núi lửa trong khu vực sân bay quốc tế Soekarno-Hatta".

Nhiều hành khách xếp hàng chờ đổi lịch, hoàn vé hoặc cập nhật thời điểm các chuyến bay được nối lại. Sân bay Soekarno-Hatta cho hay họ đã cung cấp thức ăn, nước uống, bố trí khu vực nghỉ tạm và phối hợp với các hãng hàng không đưa hành khách bị ảnh hưởng đến khách sạn.

Anak Krakatau, nằm giữa 2 đảo Java và Sumatra và cách sân bay Soekarno-Hatta khoảng 180 km, bắt đầu phun trào từ cuối ngày 4-9. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết tro núi lửa đã được phát hiện tại sân bay vào sáng sớm 6-9.

Hành khách bị mắc kẹt chờ tại khu vực làm thủ tục khi sân bay quốc tế Soekarno Hatta (Indonesia) tạm ngừng do núi lửa Anak Krakatau phun trào ngày 6-9-2026

Theo BMKG, tro bụi được ghi nhận ở độ cao tới khoảng 6.000 m về phía Java, trong khi cột tro, khói có thể vươn tới khoảng 15.000 m về phía Sumatra và một số khu vực thuộc tỉnh Banten trên đảo Java.

Tổng giám đốc Hàng không dân dụng Indonesia Lukman F. Laisa nhấn mạnh: "An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định khai thác, bao gồm việc điều chỉnh lịch bay của các hãng hàng không". Tro núi lửa là mối đe dọa lớn đối với hàng không do có thể làm giảm tầm nhìn và gây hư hại nghiêm trọng cho động cơ phản lực, theo The Guardian.

Giám đốc Cơ quan địa chất Indonesia Lana Saria ngày 6-9 cho biết Anak Krakatau bắt đầu gia tăng hoạt động từ tháng 7 và đạt mức mạnh nhất vào ngày 5-9. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc núi lửa phun trào thường xuyên không đồng nghĩa chắc chắn sẽ xảy ra một đợt phun trào lớn hơn và giới chức Indonesia vẫn đang theo dõi sát các chỉ số.

Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 6-9 cho biết họ sẽ tiến hành một chiến dịch điều chỉnh thời tiết, có thể bao gồm gieo mây, để thúc đẩy mưa. "Nếu trời mưa đủ lớn, tro núi lửa gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của chúng ta từ hôm qua đến nay sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi", theo BNPB.

Hoạt động của Anak Krakatau cũng gây xáo trộn đời sống tại một số khu vực. Theo Reuters, một số trường học đã hủy hoạt động do tro bụi gây kích ứng mắt, trong khi ngư dân tạm ngừng ra khơi.

BNPB khuyến cáo người dân tại khu vực có tro rơi đeo khẩu trang, kính bảo hộ, hạn chế hoạt động ngoài trời, che chắn nguồn nước và thận trọng khi lái xe. Hiện chưa có nguy cơ sóng thần liên quan đợt phun trào này.

Anak Krakatau hình thành trong lòng chảo núi lửa sau vụ phun trào thảm khốc của Krakatau năm 1883, sự kiện khiến hơn 36.000 người thiệt mạng, phần lớn do sóng thần. Tháng 12-2018, một phần sườn Anak Krakatau sụp xuống biển sau đợt phun trào, gây sóng thần trên eo biển Sunda và khiến hơn 400 người thiệt mạng tại Java và Sumatra.

Theo Trí Đỗ (TNO)