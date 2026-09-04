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Thế giới

Hơn 1.700 người ngộ độc, Indonesia tăng kiểm tra chương trình bữa ăn miễn phí

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, TNO, Reuters)

(GLO)- Hơn 1.700 học sinh và giáo viên tại Indonesia đã có biểu hiện ngộ độc thực phẩm trong nhiều vụ việc xảy ra liên tiếp những ngày qua, liên quan đến chương trình “Bữa ăn dinh dưỡng miễn phí” (MBG) của Chính phủ Indonesia.

Vụ việc mới nhất được ghi nhận tại thành phố Lasem, tỉnh Trung Java. Ngày 3-9, bà Juhartutik, Hiệu trưởng trường trung học SMA Negeri 1 Lasem, cho biết 752 học sinh và 25 giáo viên có các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa sau khi ăn suất ăn miễn phí được cung cấp tại trường 1 ngày trước đó.

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Học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia, sau khi bị ngộ độc thực phẩm ngày 2-9. Ảnh: REUTERS

Theo Hiệu trưởng Juhartutik, thực đơn hôm đó có món gà nướng. Một số phần thịt được phát hiện có dấu hiệu bất thường trước khi phân phát và đã được loại riêng. Nhân viên nhà bếp cho biết thực phẩm được chế biến từ khoảng 3 giờ sáng và phục vụ vào buổi trưa.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ việc chưa được xác định. Các cơ quan chức năng Indonesia đang tiến hành điều tra và kiểm tra mẫu thực phẩm.

Trước đó, tại Sidoarjo, tỉnh Đông Java, hàng trăm học sinh bị ốm sau khi sử dụng suất ăn thuộc chương trình MBG vào ngày 1-9. Theo số liệu từ chính quyền địa phương, tính đến ngày 3-9 có 664 người bị ảnh hưởng trong vụ việc này.

Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia (BGN) cho biết đã đình chỉ hoạt động trong 30 ngày đối với đơn vị cung cấp dịch vụ (SPPG) ở Kalitengah, Sidoarjo. Người đứng đầu đơn vị cũng bị đề nghị thay thế trong quá trình xử lý vụ việc.

BGN khẳng định, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và chưa thể xác định nguyên nhân cho đến khi hoàn tất kiểm tra. Cơ quan này ưu tiên điều trị cho những người bị ảnh hưởng.

Ngoài hai vụ việc trên, trong ngày 2-9, 49 người tại Nganjuk, tỉnh Đông Java, và 237 người tại khu vực Agam, tỉnh Tây Sumatra, cũng được báo cáo có biểu hiện ngộ độc liên quan đến các suất ăn của chương trình.

Tổng cộng, các vụ việc tại Lasem, Sidoarjo, Nganjuk và Agam đã khiến hơn 1.700 người bị ảnh hưởng trong khoảng 1 tuần qua.

Trước đó, từ tháng 3-2026, BGN đã thông báo sẽ đình chỉ các SPPG chưa đăng ký Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm (SLHS), cho đến khi hoàn tất yêu cầu này.

Cơ quan này xác định, SLHS là một trong những điều kiện quan trọng nhằm bảo đảm các bếp ăn đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Chương trình MBG được Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khởi động từ tháng 1-2025, là một trong những chính sách lớn nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và các nhóm cần hỗ trợ. Chương trình hướng tới hàng chục triệu người trên toàn quốc.

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