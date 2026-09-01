Indonesia sa thải 27 quan chức Bộ Nông nghiệp trong tháng 8

(GLO)- Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman cho biết, trong tháng 8, bộ này đã cho thôi việc 27 quan chức, trong đó 13 người bị sa thải vĩnh viễn liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến và 14 người khác do nghi vấn sai phạm trong sử dụng nguồn tiền trị giá hàng tỷ rupiah.

Theo Bộ trưởng Amran, 13 quan chức liên quan đến cờ bạc trực tuyến bị cho thôi việc vào ngày 31-8, sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất việc xác minh và truy xét những báo cáo liên quan.

Ông Amran khẳng định, sự tham gia của công chức trong hoạt động cờ bạc trực tuyến không thể được chấp nhận, bởi hành vi này trái với yêu cầu về kỷ luật, trách nhiệm phục vụ công chúng và vai trò nêu gương của đội ngũ công chức.

Cảnh sát Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Được biết, trước đó một số quan chức bị xử lý đã được cơ quan quản lý nhắc nhở, nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Vì vậy, việc cho thôi việc vĩnh viễn được xem là biện pháp cuối cùng.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, có quan chức có khoản tiền nạp vào tài khoản cờ bạc trực tuyến gần 200 triệu rupiah (11.000 USD).

Bộ trưởng Amran khẳng định, việc xử lý 13 quan chức không ảnh hưởng đến hoạt động của bộ, vì cơ quan hiện có khoảng 52.000 nhân viên

Trong khi đó, 14 quan chức khác bị cho thôi việc vào ngày 18-8, do nghi vấn liên quan đến việc sử dụng nguồn tiền trị giá hàng tỷ rupiah.

Các trường hợp này hiện được Tổng Thanh tra Bộ Nông nghiệp Indonesia kiểm tra nhằm xác định đầy đủ tình tiết và hành vi vi phạm.

Khác với 13 trường hợp liên quan cờ bạc trực tuyến đã bị cho thôi việc vĩnh viễn, 14 quan chức nói trên hiện chỉ bị đình chỉ tạm thời.

Ông Amran nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp Indonesia sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm nếu phát hiện trường hợp mới, với mục tiêu xây dựng một bộ máy chuyên nghiệp, liêm chính và hướng tới phục vụ người dân.