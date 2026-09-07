EU tăng đầu tư vào Greenland giữa sức ép từ Mỹ

(GLO)- Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị tăng đầu tư và củng cố quan hệ với Greenland, trong bối cảnh vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch tiếp tục nằm trong tâm điểm tranh luận về an ninh và địa chính trị tại Bắc Cực.

Ngày 6-9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bắt đầu chuyến thăm Greenland kéo dài 2 ngày, nhằm thúc đẩy quan hệ giữa EU với Greenland và thảo luận những vấn đề liên quan đến vai trò ngày càng quan trọng của Bắc Cực.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Trong chuyến thăm này, bà von der Leyen gặp Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

Bà von der Leyen cũng cho hay, EU chuẩn bị một gói đầu tư đáng kể, dự kiến bổ sung cho chương trình hỗ trợ hiện có của EU.

Theo thông tin từ EC, Greenland được phân bổ 225 triệu euro trong giai đoạn 2021-2027, chủ yếu dành cho giáo dục và tăng trưởng xanh.

EC cũng đề xuất dành 530 triệu euro cho Greenland trong giai đoạn 2028-2034, với lý do tầm quan trọng chiến lược của vùng lãnh thổ này tại Bắc Cực ngày càng tăng.

Greenland đã rời EU năm 1985, nhưng người dân trên đảo mang quốc tịch Đan Mạch và đồng thời là công dân EU.

EU vẫn duy trì quan hệ hợp tác với Greenland, trong đó có hỗ trợ giáo dục, thủy sản và các lĩnh vực mới như năng lượng tái tạo, khoáng sản và kết nối số.

Động thái tăng đầu tư của EU diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland, với lý do an ninh quốc gia. Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ yêu cầu này.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland vẫn chưa đạt được thỏa thuận, trong khi ông Trump tiếp tục nhắc lại yêu cầu kiểm soát Greenland tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7.

Trong chuyến thăm, EU và Greenland dự kiến ký tuyên bố chung nhằm tăng cường quan hệ đối tác.

EC cho biết, 2 bên sẽ tập trung vào những thách thức, cơ hội đối với Greenland và toàn khu vực Bắc Cực, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác cụ thể.