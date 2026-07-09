Mỹ dự kiến cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

(GLO)- Ngày 8-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước khi Kiev tiếp tục đối mặt với các cuộc tập kích bằng tên lửa từ Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump tuyên bố, Mỹ sẽ cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa Patriot nhằm giúp nước này chủ động hơn trong việc bảo đảm nguồn cung hệ thống phòng không chiến lược.

Theo ông Trump, một số tên lửa đánh chặn có thể được chuyển cho Ukraine ngay trong thời gian tới, nhưng Mỹ cũng phải duy trì lượng dự trữ cần thiết phục vụ nhu cầu quốc phòng trong nước. Ông bày tỏ tin tưởng Ukraine có đủ năng lực để nhanh chóng tham gia quá trình sản xuất sau khi được các doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ về công nghệ.

Một số nguồn tin cho biết, nhiều khả năng các tên lửa Patriot sẽ được chế tạo tại Đức hoặc một quốc gia châu Âu khác, thay vì sản xuất trên lãnh thổ Ukraine, nhằm hạn chế nguy cơ bị Nga tập kích.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: AFP/TTXVN

Patriot hiện là hệ thống phòng không có giá trị lớn nhất do Mỹ và các đồng minh viện trợ cho Ukraine. Một tổ hợp Patriot có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó phần tên lửa trị giá khoảng 690 triệu USD, còn các thành phần như đài radar điều khiển hỏa lực, xe chỉ huy, hệ thống thông tin liên lạc, xe phát điện cùng 6-8 bệ phóng có tổng giá trị khoảng 400 triệu USD.

Ukraine đang sử dụng phiên bản tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất của hệ thống Patriot. Loại tên lửa này có khả năng đánh chặn máy bay ở cự ly tối đa 120 km và tên lửa đạn đạo trong phạm vi khoảng 60 km. Kiev nhiều lần khẳng định Patriot là hệ thống phòng không duy nhất trong biên chế có thể đối phó hiệu quả với tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Zelenskyy liên tục kêu gọi Mỹ tăng cường cung cấp tên lửa Patriot, coi đây là phương tiện phòng thủ duy nhất của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ông Trump cũng cho hay, chính quyền Mỹ có thể thúc đẩy các doanh nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản lượng Patriot để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Hiện Lockheed Martin là nhà thầu chế tạo tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot, trong khi Raytheon là đơn vị phát triển hệ thống này. Cả hai doanh nghiệp đều có các dự án hợp tác với tập đoàn tên lửa châu Âu MBDA.

Đại sứ Ukraine tại Washington Olha Stefanishyna nhận định, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước đã phát đi những tín hiệu chiến lược quan trọng về hợp tác song phương, đồng thời bày tỏ mong muốn các cam kết sớm được cụ thể hóa bằng các quyết định thực tế.

Thông báo của Tổng thống Trump cũng nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghị sĩ Mỹ. Một số ý kiến cho rằng việc cho phép Ukraine tham gia sản xuất tên lửa Patriot sẽ góp phần tăng nguồn cung tên lửa đánh chặn, củng cố năng lực phòng không lâu dài và tăng cường khả năng bảo vệ dân thường trước các cuộc tập kích bằng tên lửa.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các quyết định được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, cho rằng việc liên minh tiếp tục mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông nhà nước Nga cũng nhanh chóng đưa tin về tuyên bố của Tổng thống Trump trong bối cảnh Moscow nhiều lần bày tỏ lo ngại việc chuyển giao công nghệ quân sự nhạy cảm cho Kiev.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra khi Nga tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công bằng đường không nhằm vào Ukraine. Trong chưa đầy một tuần qua, thủ đô Kiev hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo 3 lần, trong bối cảnh Ukraine vẫn thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot.