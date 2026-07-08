NATO công bố các chương trình quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara

(GLO)- Ngày 7-7, Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khai mạc tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) bằng việc công bố hàng loạt chương trình hợp tác và mua sắm quốc phòng mới, nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao khả năng phòng thủ của châu Âu và cam kết gia tăng chi tiêu quốc phòng.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA/TTXVN phát

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte giới thiệu Sáng kiến Drone Edge nhằm tăng cường năng lực phòng, chống máy bay không người lái (UAV), với cam kết đầu tư hơn 40 tỷ USD trong 5 năm tới.

Bên cạnh đó, NATO ra mắt nền tảng Front Door nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp quốc phòng tư nhân tiếp cận các hợp đồng của liên minh. NATO cũng triển khai chương trình hợp tác công nghiệp trị giá 2,8 tỷ USD, cho phép các doanh nghiệp Mỹ phối hợp với đối tác châu Âu sản xuất xe tăng Abrams, tên lửa ATACMS cùng nhiều loại khí tài khác ngay tại châu Âu.

Liên minh cũng công bố nhiều dự án mua sắm chung, trong đó có kế hoạch thay thế đội máy bay cảnh báo sớm AWACS đã hoạt động khoảng 50 năm bằng tối đa 10 máy bay trinh sát GlobalEye do hãng Saab của Thụy Điển sản xuất.

Theo một quan chức NATO, tổng giá trị các hợp đồng và sáng kiến được công bố tại diễn đàn ước tính ít nhất 50 tỷ USD. Ngoài ra, Chính phủ Anh cho biết, 12 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức, dự kiến đầu tư hơn 50 tỷ USD trong 10 năm tới để phát triển các loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của NATO.

Ông Mark Rutte khẳng định các chương trình mới phản ánh nỗ lực của các đồng minh trong việc hiện thực hóa mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, đồng thời giúp châu Âu đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh của khu vực.

Về phía Mỹ, Thứ trưởng Quốc phòng Michael Duffy cho biết Washington sẽ tăng cường xuất khẩu vũ khí cho các đồng minh, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Ông nhấn mạnh nhu cầu hiện nay đòi hỏi phải gia tăng sản lượng quốc phòng trên mọi lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục kêu gọi các đồng minh châu Âu đẩy mạnh chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Ông cho rằng nhiều nước chưa đóng góp tương xứng cho các nỗ lực an ninh chung, đồng thời nhấn mạnh Mỹ mong muốn châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ lục địa.