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Thế giới

Đài Loan tính phát 314 USD cho người dân khi kinh tế tăng nhanh nhất trong 39 năm

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Bloomberg, Taiwan News)

(GLO)- Lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Lại Thanh Đức đề xuất phát 314 USD cho mỗi người dân đủ điều kiện vào năm tới, sau khi tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách được dự báo tăng mạnh nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành bán dẫn.

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Lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Lại Thanh Đức. Ảnh: Reuters

Đề xuất được đưa ra ngày 17-8 tại buổi báo cáo ngân sách của chính quyền Đài Bắc. Dự báo tăng trưởng kinh tế Đài Loan năm nay đã được nâng lên 11,1%, mức cao nhất trong 39 năm.

Động lực chính của đà tăng trưởng đến từ nhu cầu toàn cầu đối với AI và thế mạnh của Đài Loan trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ thông tin và truyền thông, cùng chuỗi cung ứng sản xuất. Riêng trong quý II, kinh tế Đài Loan tăng 12,9%.

Các khoản đầu tư lớn vào ngành bán dẫn cũng góp phần gia tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng gần 60% trong năm nay. Kinh tế Đài Loan được dự báo tiếp tục tăng 6% vào năm 2027 nhờ nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm AI.

Đây không phải lần đầu Đài Loan triển khai chương trình phát tiền mặt cho người dân. Một khoản tương tự đã được phân phối cho người dân vào năm 2025, khi nền kinh tế tăng trưởng 8,8%.

Ngân sách năm 2026 mới được Đài Loan thông qua vào tuần trước, sau thời gian trì hoãn dài nhất kể từ khi các quy định về chi tiêu được sửa đổi trong giai đoạn 1998-1999.

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