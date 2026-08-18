Tin thế giới sáng 18-8: Tổng thống Trump tuyên bố về khả năng gia hạn thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman

(GLO)- Tổng thống Trump tuyên bố về thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman; Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga; Houthi tuyên bố tấn công tàu quân sự Ả rập Xê út; Mexico thu giữ hơn 3,5 tấn cocaine trên biển là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-8.

Tổng thống Trump tuyên bố về khả năng gia hạn thỏa thuận khung với Iran, dọa đánh bom Oman

Ngày 17-8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không tìm cách gia hạn thỏa thuận khung đạt được với Iran hồi tháng 6 nhằm hướng tới chấm dứt chiến tranh, đồng thời tuyên bố Mỹ đã thiết lập “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với eo biển Hormuz.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có muốn gia hạn thỏa thuận với Iran, vốn đạt được hồi tháng 6 thông qua sự trung gian của Pakistan, hay không, Tổng thống Trump tuyên bố thẳng rằng: “Không”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra khi thời hạn đàm phán 60 ngày kết thúc mà hai bên vẫn chưa đạt được một thỏa thuận toàn diện như thỏa thuận khung ban đầu hướng tới.

Khi được hỏi liệu hai bên đã tiến gần hơn tới một thỏa thuận cuối cùng theo khuôn khổ này hay chưa, Tổng thống Trump cho rằng Iran sẵn sàng đàm phán nhưng chưa sẵn sàng chấp nhận những điều khoản mà ông cho là cần thiết.

Khi được hỏi về tuyên bố gần đây rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ đã bảo vệ ý tưởng này và tuyên bố lực lượng Mỹ đang kiểm soát tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz thông qua một cuộc phong tỏa.

Tổng thống Trump cũng đe dọa sẽ phát động các cuộc tấn công chống lại Oman nếu nước này "cản trở" các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz.

Ukraine tập kích nhà máy nhiên liệu tên lửa Nga

Lực lượng phòng vệ Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune do nước này tự phát triển để tập kích tổ hợp công nghiệp quân sự Kamensky của Nga tại tỉnh Rostov.

Ukraine nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Kamensky của Nga tại tỉnh Rostov. Ảnh: nv.ua

Theo Hải quân Ukraine, cuộc tập kích được tiến hành trong đêm 15-16/8, với sự tham gia của lực lượng hải quân cùng các đơn vị khác thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine.

“Hư hại đối với cơ sở công nghiệp này làm gián đoạn chuỗi sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn cho các lực lượng vũ trang Nga, qua đó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình nạp nhiên liệu cho động cơ tên lửa được sử dụng trong các hệ thống phòng không và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của Nga”, Hải quân Ukraine cho biết.

Ngày 17-8, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận cuộc tập kích đã phá hủy 2 xưởng và làm hư hại 4 xưởng khác tại cơ sở này. Đây là những xưởng sản xuất chất nổ và thuốc súng.

Houthi tuyên bố tấn công tàu quân sự Ả rập Xê út ngoài khơi Yemen

Ngày 17-8, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu đổ bộ quân sự Ả rập Xê út cùng 4 tàu hộ tống ngoài khơi Mocha, thành phố cảng bên bờ Biển Đỏ ở Tây Nam Yemen.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea cho biết các đòn đánh “trực tiếp và chính xác” đã khiến tàu đổ bộ bốc cháy, một số tàu hộ tống bị chìm và những tàu khác bắt lửa. Thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Ông Sarea cho biết Houthi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Ả rập Xê út trong chiến dịch hiện nay. Cũng theo người phát ngôn trên, lực lượng Houthi đã sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái tấn công một kho vũ khí của Ả rập Xê út tại doanh trại Sahn al-Jin, thuộc tỉnh Marib ở Đông Bắc Yemen, gây ra hỏa hoạn.

Mexico thu giữ hơn 3,5 tấn cocaine trên vùng biển Thái Bình Dương

Bộ Hải quân Mexico (Semar) ngày 17-8 cho biết, lực lượng chức năng nước này vừa thu giữ hơn 3,5 tấn cocaine trong 2 chiến dịch liên tiếp trên vùng biển Thái Bình Dương, bắt giữ 2 đối tượng và ngăn chặn khoảng 6,2 triệu liều ma túy có nguy cơ được đưa ra thị trường.

Tàu chở cocaine bị Hải quân Mexico bắt giữ. Ảnh: ice.gov

Trong chiến dịch, lực lượng hải quân phát hiện nhiều bao hàng trôi nổi trên biển trong một chuyến bay tuần tra, giám sát, cách thành phố Lázaro Cárdenas, bang Michoacán, khoảng 329 km về phía Tây Nam. Các đơn vị được triển khai để thu hồi 54 bao chứa cocaine với tổng trọng lượng hơn 1,6 tấn.

Trước đó một ngày, trong một chiến dịch khác tại vùng biển ngoài khơi bang Guerrero, lực lượng hải quân khi tuần tra chặn một tàu chở 53 bao chứa khoảng 1,9 tấn cocaine và bắt giữ 2 đối tượng.

Semar cho biết, 2 vụ thu giữ trên ngăn chặn khoảng 6,2 triệu liều ma túy được đưa ra thị trường. Các chiến dịch diễn ra trong bối cảnh Mexico tăng cường tuần tra, giám sát và trấn áp hoạt động vận chuyển ma túy bằng đường biển, đặc biệt trên các tuyến qua Thái Bình Dương.