Nga tập kích nhiều vùng Ukraine, ít nhất 6 người thiệt mạng, Kiev mất điện diện rộng

(GLO)- Ngày 14-10, giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga rạng sáng cùng ngày khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại nhiều địa phương, gây mất điện trên diện rộng ở thủ đô Kiev.

Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine, tại Kiev, một cuộc tấn công vào tòa nhà nhiều tầng ở quận Desnianskyi khiến 2 người thiệt mạng.

Một người khác tử vong trong cuộc tấn công tại quận Holosiivskyi. Lực lượng chức năng cũng ghi nhận 2 người chết, 6 người bị thương tại tỉnh Dnipropetrovsk và một người chết tại tỉnh Zaporizhzhia.

Các đám cháy tại một tòa chung cư ở Kiev. Ảnh: X/The Ukrainian Week

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các cơ sở năng lượng tại thủ đô và khu vực lân cận hứng chịu đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo. Ông yêu cầu người dân tiếp tục ở trong nơi trú ẩn.

Trong thông báo riêng, tập đoàn năng lượng DTEK cho biết phải thực hiện cắt điện khẩn cấp tại các quận Darnytskyi, Dniprovskyi, Pecherskyi, Solomianskyi và một phần quận Holosiivskyi.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhà máy nhiệt điện CHP-4 tại Kiev bị tên lửa Nga đánh trúng tối 13-10. Ông nói Ukraine không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác phương Tây và chỉ phát hiện tên lửa khi chúng tiến gần thành phố.

Cũng trong ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington vẫn hỗ trợ và chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, đồng thời làm việc với cả Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi ông Trump thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tập kích các cơ sở năng lượng.

Ngày 13-10, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tuân thủ nếu Nga thực hiện tương tự, nhưng cáo buộc Moscow tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng nước này.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc tiếp xúc liên quan đến thỏa thuận ngừng tấn công cơ sở năng lượng vẫn đang tiếp diễn, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.