Lãnh đạo Phần Lan, Na Uy trao đổi với Tổng thống Putin về đàm phán Ukraine

(GLO)- Ngày 27-10, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine, trước những cuộc gặp dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Theo Văn phòng Tổng thống Phần Lan, cuộc điện đàm do ông Stubb và ông Stoere khởi xướng, sau khi tham vấn với Ukraine.

Đây là hoạt động tiếp nối cuộc gặp tại thủ đô Oslo của Na Uy ngày 20-10, nhằm chuyển trực tiếp tới Tổng thống Putin các thông điệp liên quan đến những cuộc đàm phán sắp tới.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere (trái) và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb họp báo chung tại Oslo (Na Uy) hôm 8-10. Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo Bắc Âu nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột, nối lại đàm phán và khẳng định Phần Lan, Na Uy sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Các bên cũng trao đổi về lợi ích chung trong việc duy trì ổn định tại khu vực biển Baltic và vùng cực Bắc.

Theo nhà lãnh đạo Phần Lan, kết quả của cuộc xung đột sẽ tác động trực tiếp đến an ninh của 2 nước láng giềng với Nga cũng như an ninh châu Âu. Trong khi đó, Thủ tướng Store nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan nêu rõ 2 nhà lãnh đạo tham gia cuộc điện đàm trên cương vị đại diện cho quốc gia, không thay mặt toàn thể châu Âu. Sau khi trao đổi với Tổng thống Putin, ông Stubb và ông Stoere đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong thông báo về cuộc điện đàm, Điện Kremlin cho rằng một nền hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được nếu lợi ích của Nga được tính đến đầy đủ.

Nga cũng cáo buộc chính sách của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khiến xung đột kéo dài.

Cuộc điện đàm diễn ra sau các cuộc tiếp xúc tại Oslo ngày 20-10 giữa Tổng thống Zelensky, lãnh đạo Phần Lan, Na Uy và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Sau đó, ông Witkoff đã gặp Tổng thống Putin tại St. Petersburg. Các nhà đàm phán Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức cuộc gặp tại Abu Dhabi vào đầu tháng 11.