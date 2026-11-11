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Thế giới

Bộ trưởng Tài chính Mỹ chuyển đến căn cứ quân sự do lo ngại Iran đe dọa

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, TTXVN, Reuters)

(GLO)- Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã rời nhà riêng tại Washington để chuyển đến 1 căn cứ quân sự, sau khi xuất hiện những cảnh báo về nguy cơ Iran đe dọa tính mạng ông.

Ngày 10-11, Reuters đưa tin ông Bessent đã chuyển khỏi nơi ở tại Washington đến 1 căn cứ quân sự để bảo đảm an toàn trước những lời đe dọa được cho là xuất phát từ Iran.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22-9-2026. Ảnh: AFP

Một quan chức tình báo cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi cuối tháng 10 đã cảnh báo rằng những kế hoạch nhằm vào nhân viên và công dân Mỹ của Iran đã tiến đến giai đoạn nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, mức độ cụ thể của các mối đe dọa trực tiếp đối với ông Bessent hiện chưa được công bố.

Những lo ngại về an ninh đối với Bộ trưởng Tài chính Mỹ gia tăng sau khi tờ Wall Street Journal đăng hình ảnh chụp từ trên cao căn nhà của ông tại khu Georgetown, Washington.

Hình ảnh này giúp xác định vị trí nơi ở, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ mất an toàn.

Ông Bessent là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch gây sức ép kinh tế của Washington nhằm vào Tehran.

Từ tháng 8, ông dẫn dắt 1 chiến dịch tập trung áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế giao dịch tài chính, nhằm gây sức ép lên nền kinh tế Iran.

Các biện pháp này được triển khai song song với việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran, nhằm buộc Tehran chấm dứt những cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển và mở lại Eo biển Hormuz.

Tuyến hàng hải chiến lược này gần như bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công Iran ngày 28-2.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ khẳng định, ông Bessent không bị những lời đe dọa làm chùn bước và vẫn quyết tâm tiếp tục chiến dịch gây sức ép kinh tế cũng như duy trì phong tỏa.

Trong khi đó, Iran từng bác bỏ cáo buộc lên kế hoạch tấn công các quan chức hoặc công dân Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Quan chức Mỹ cũng đánh giá khả năng Tehran tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn tại Mỹ và các khu vực khác ở nước ngoài còn hạn chế, dù các mối đe dọa có chủ đích nhằm vào cá nhân vẫn được xem là đáng quan ngại.

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