Tin thế giới sáng 10-11: Đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển

(GLO)- Đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển; Tổng thống Trump nêu bước phát triển tích cực và điều "không thể thương lượng" với Iran; Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đối mặt 8 điều khoản luận tội... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-11.

Đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine được kỳ vọng đạt tiến triển

Ngày 9-11, phái đoàn Nga đã đến Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để tham gia cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra trong hai ngày 10 đến 11-11. Trước thềm cuộc gặp, các bên đã nêu những ưu tiên về bảo đảm an ninh, giải quyết các vấn đề nhân đạo và thúc đẩy tiến trình hòa bì.

Phái đoàn Nga, Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29-3-2022. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, các nhà đàm phán đã đề xuất ưu tiên vấn đề an ninh tập thể trong chương trình nghị sự về giải quyết xung đột Ukraine. Chúng tôi hoan nghênh đề xuất này”.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng cuộc gặp tại Abu Dhabi sẽ tạo thêm tiến triển và cho biết bảo đảm an ninh cho Ukraine và cấu trúc an ninh châu Âu sau xung đột là nội dung trọng tâm được thảo luận. Tuy nhiên, các đề xuất hiện mới ở giai đoạn sơ bộ và chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, cũng ngày Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraine Rustem Umerov cho biết Ukraine hướng tới việc đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài, bền vững, bảo đảm an ninh và tạo điều kiện cho tái thiết sau chiến tranh.

Tổng thống Trump nêu bước phát triển tích cực và điều ‘không thể thương lượng’ với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự, đồng thời ghi nhận những tiến triển tích cực hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông khẳng định Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và Mỹ vẫn sẵn sàng hành động nếu cần thiết.

Tổng thống Trump phát biểu trước các phóng viên tại phòng họp báo Nhà Trắng. Ảnh: Alex Brandon/AP

Sau cuộc gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, hôm 9-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông tin cuộc chiến với Iran "về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự".

Ông Trump cho rằng việc tiếp tục tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran "dường như không còn thực sự cần thiết".

Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Tất cả đều nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là vấn đề không thể thương lượng! Nếu tình hình Trung Đông có bất kỳ thay đổi nào, Mỹ đã sẵn sàng về mọi mặt và có thể lập tức hành động".

Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng phải tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự hiện không cao.

Về phía Iran, trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X vào rạng sáng 9-11, theo giờ Việt Nam, Ngoại trưởng Abbas Araghchi viết rằng các cử tri Mỹ đã đưa ra lựa chọn của mình và giờ là lúc Nhà Trắng phải đưa ra quyết định.

Ngoại trưởng Iran khẳng định: "Đề xuất hai ngày của chúng tôi vẫn còn hiệu lực: Hãy đáp ứng các yêu cầu, bao gồm chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, và các ông sẽ thấy kết quả. Hoặc hãy lựa chọn chiến tranh và chứng kiến những chiến binh luôn cảnh giác, dày dạn trận mạc của chúng tôi giáng xuống các ông một cơn mưa lửa địa ngục".

Đường ống dẫn dầu chiến lược Đông - Tây của Saudi Arabia tiếp tục bị tấn công

Giới chức Saudi Arabia cho biết đường ống dẫn dầu chiến lược Đông – Tây của nước này, tiếp tục bị tập kích. Cuộc tấn công khiến đường ống bị cháy, nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng.

Một công nhân đang kiểm tra đường ống dẫn dầu tại mỏ dầu Nahr Bin Umar ở phía Bắc Basra - trung tâm công nghiệp dầu khí lớn nhất của miền Nam Iraq. Ảnh: Reuters

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết, vị trí đường ống Đông - Tây bị tập kích thuộc khu vực thành phố Medina. Đám cháy nhỏ bùng phát sau đòn tấn công, đã nhanh chóng bị dập tắt. Hoạt động của đường ống không bị ảnh hưởng và không có thương vong được ghi nhận.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia khẳng định các cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và hoạt động thông suốt của đường ống. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tấn công, không được đề cập.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đối mặt 8 điều khoản luận tội tại Hạ viện Mỹ

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie ngày 9-11 đã tái đệ trình các điều khoản luận tội nhằm vào Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Ông Massie trình nghị quyết theo thủ tục ưu tiên, theo đó lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện phải tổ chức bỏ phiếu trong vòng hai ngày làm việc lập pháp. Tuy nhiên, họ cũng có thể tìm cách ngăn chặn nghị quyết bằng cách thông qua một kiến nghị đình lại việc xem xét với đa số phiếu quá bán.

Ông Pete Hegseth tham dự cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Cebu, Philippines, ngày 28-10. Ảnh: Reuters

Ông Massie cáo buộc Bộ trưởng Hegseth phạm tám nhóm hành vi có thể dẫn đến luận tội, bao gồm tiến hành các cuộc chiến không được cho phép, làm suy yếu các biện pháp bảo vệ dân thường và thực hiện các vụ giết người ngoài khuôn khổ tư pháp.

Theo hãng thông tấn Anadolu, nghị quyết yêu cầu cách chức ông Hegseth và tước quyền đảm nhiệm các chức vụ trong chính quyền liên bang trong tương lai.