Mỹ mở rộng cơ sở giam giữ người nhập cư trái phép

Mỹ mua lại hai trung tâm giam giữ tại California trị giá 1,5 tỷ USD nhằm tăng cường năng lực giam giữ người nhập cư trái phép, phản ánh chính sách nhập cư cứng rắn của nước này.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết đã hoàn tất việc mua 2 trung tâm giam giữ người nhập cư quy mô lớn tại bang California với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ USD, nhằm mở rộng năng lực giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt chính sách nhập cư.

Người di cư vượt sông Suchiate từ Guatemala để tới Mexico, trong hành trình đến Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thương vụ bao gồm Trung tâm Giam giữ California City có sức chứa 2.560 người và Trung tâm Giam giữ Otay Mesa tại San Diego có sức chứa gần 2.000 người.

Hai cơ sở này trước đây thuộc sở hữu của công ty quản lý nhà tù tư nhân CoreCivic. Nguồn kinh phí cho thương vụ này được trích từ đạo luật ngân sách "To và Đẹp" (OBBBA) do Tổng thống Trump ký ban hành.

Người phát ngôn DHS cho biết việc chính phủ liên bang trực tiếp sở hữu các cơ sở này sẽ giúp ICE chủ động mở rộng năng lực giam giữ, giảm phụ thuộc vào các đơn vị quản lý nhà tù tư nhân và phục vụ mục tiêu tăng cường bắt giữ, giam giữ và trục xuất người nhập cư cư trú bất hợp pháp.

DHS cũng cho rằng các chính sách "thành phố trú ẩn" tại California đã hạn chế khả năng hợp tác giữa ICE và chính quyền địa phương, khiến việc mở rộng hệ thống giam giữ tại bang này gặp nhiều khó khăn. Theo cơ quan này, việc mua lại 2 cơ sở giam giữ của CoreCivic sẽ góp phần bảo đảm năng lực thực thi pháp luật về di trú tại khu vực Bờ Tây.

Về phía CoreCivic, công ty cho biết sau khi trừ thuế và các chi phí liên quan, số tiền thu về ước đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Mặc dù quyền sở hữu được chuyển giao cho chính phủ liên bang, CoreCivic dự kiến vẫn tiếp tục vận hành 2 cơ sở này theo các hợp đồng hiện có với ICE.

Hợp đồng đối với Trung tâm Giam giữ California City có hiệu lực đến năm 2027, trong khi hợp đồng của Trung tâm Giam giữ Otay Mesa kéo dài đến năm 2029 và có thể được gia hạn thêm.

Giới quan sát nhận định đây là một trong những thương vụ lớn nhất của Chính phủ Mỹ liên quan đến các cơ sở giam giữ người nhập cư, phản ánh quyết tâm của chính quyền của Tổng thống Trump trong việc mở rộng hạ tầng phục vụ chính sách nhập cư cứng rắn.

Tuy nhiên, động thái này nhiều khả năng sẽ tiếp tục vấp phải sự phản đối từ các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư và giới lập pháp thuộc đảng Dân chủ tại California, vốn nhiều năm qua phản đối việc mở rộng các cơ sở giam giữ do ICE quản lý./.

Theo Đoàn Hùng (TTXVN/Vietnam+)