Bão Boelo quét qua Anh, giao thông và điện lực chịu ảnh hưởng nặng

(GLO)- Ngày 25-10, bão Boelo kèm theo mưa lớn, gió giật mạnh, gây mất điện và gián đoạn giao thông trên diện rộng tại Vương quốc Anh ngày 25-10. Scotland, Bắc Ireland và miền Bắc nước Anh là những khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu.

Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) ghi nhận bão Boelo gây gió giật khoảng 135 km/giờ tại Argyll và Bute, Scotland.

Người dân đi dưới mưa lớn tại Liverpool, Anh ngày 24-10. Ảnh: EPA

Cảnh báo gió mạnh màu hổ phách, mức nghiêm trọng thứ 2 trong hệ thống cảnh báo của cơ quan này, được áp dụng tại Scotland và miền Bắc nước Anh. Nhiều khu vực đồng thời được đặt trong tình trạng cảnh báo lũ lụt.

Thời tiết khắc nghiệt cũng gây thiệt hại về người. 2 người đàn ông đã thiệt mạng do cây đổ khi bão Boelo ảnh hưởng tới Vương quốc Anh.

Hệ thống điện chịu tác động lớn trong đợt bão. Ngày 25-10, hơn 30.000 hộ gia đình tại Scotland bị mất điện. Trong khi đó, hãng tin AP ghi nhận khoảng 82.000 hộ bị ảnh hưởng trên phạm vi rộng hơn tại Anh.

Hoạt động đường bộ và đường sắt cũng gặp trở ngại do cây đổ, dây điện rơi xuống và ngập nước, gây cản trở nhiều tuyến đường và đường ray tại Scotland. Các sân bay và dịch vụ phà cũng bị gián đoạn trong điều kiện gió mạnh.

Ngành đường sắt thông báo nhiều tuyến bị ảnh hưởng, trong khi cơ quan quản lý đường bộ khuyến cáo người dân thận trọng và tránh di chuyển khi không cần thiết.

Một số hoạt động Halloween tại Scotland và Bắc Ireland, cùng một cuộc thi marathon ở miền Bắc xứ Wales, phải hủy bỏ.

Met Office cảnh báo gió mạnh có thể làm hư hại công trình, quật đổ cây, gây mất điện và cuốn các mảnh vỡ vào không trung.

Sóng lớn tại các khu vực ven biển cũng đe dọa an toàn của người dân. Cơ quan này khuyến cáo hạn chế tối đa việc ra ngoài trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Bão Boelo xuất hiện ngay sau bão Austen, vốn ảnh hưởng đến miền Nam nước Anh ngày 23-10, khiến nhiều hộ gia đình mất điện.

Tính đến 19 giờ ngày 24-10, nguồn điện đã được khôi phục cho hơn 130.000 hộ gia đình và cơ sở bị ảnh hưởng do bão Austen.

Ảnh hưởng của thời tiết xấu còn lan sang một số nước châu Âu khác. Sân bay Schiphol tại Amsterdam, Hà Lan, cảnh báo các chuyến bay có thể bị hủy hoặc chậm do gió mạnh.

Tại Bắc Âu, một số chuyến phà bị hủy, còn các tuyến đường sắt ở Thụy Điển tạm dừng để phòng ngừa rủi ro.