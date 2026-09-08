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Thế giới

Campuchia tạm đình chỉ cá cược trực tuyến tại tất cả casino từ tháng 10

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, TNO, Khmer Times)

(GLO)- Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ tạm đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bạc trên cả nước từ tháng 10, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp phòng ngừa lừa đảo công nghệ và kiểm soát dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha công bố quyết định trên tại một sự kiện ngày 5-9.

Theo ông, cơ quan chức năng đã phát hiện hoạt động đánh bạc trực tuyến được phát sóng trực tiếp từ các sòng bạc, gây khó khăn cho việc kiểm soát dòng tiền liên quan.

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Một tòa nhà được dùng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thành phố Poipet. Ảnh minh họa: AKP/TTXVN phát

Trong thời gian tạm đình chỉ, Bộ Nội vụ và các cơ quan chuyên môn được giao xây dựng, củng cố các biện pháp quản lý hoạt động đánh bạc trực tuyến trước khi xem xét cho phép hoạt động trở lại.

Các nội dung trọng tâm gồm hoàn thiện cơ sở pháp lý và các quy định quản lý, tăng cường hạ tầng kỹ thuật số, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực có đủ kỹ năng và trình độ chuyên môn.

Bộ trưởng Sar Sokha cảnh báo từ tháng 10, các sòng bạc vi phạm quyết định đình chỉ có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động và áp dụng các biện pháp pháp lý khác.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Campuchia tiếp tục triển khai chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ.

Theo báo cáo tóm tắt kết quả chiến dịch từ tháng 7-2025 đến ngày 31-8-2026, lực lượng chức năng Campuchia đã tổ chức các đợt truy quét tại 663 địa điểm lừa đảo, trong đó có một số địa điểm hoạt động trong các sòng bạc.

Cơ quan chức năng cho biết đã trấn áp và kiểm soát 86 khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn. Trong quá trình này, gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch đã bị bắt giữ; hơn 22.000 người nước ngoài thuộc 38 quốc tịch được giải cứu và tiến hành thủ tục hồi hương.

Trong chiến dịch, nhà chức trách Campuchia cũng áp dụng các biện pháp pháp lý đối với 27 sòng bạc, gồm thu hồi giấy phép của 18 cơ sở và đình chỉ giấy phép của 9 cơ sở.

Các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát những sòng bạc bị phát hiện có hoạt động đánh bạc hoặc cá cược trực tuyến trái phép để xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, chính phủ Campuchia đã thông báo nước này hiện không còn các trung tâm lừa đảo công nghệ.

Tuy nhiên, Phnom Penh thừa nhận, một số hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn với quy mô nhỏ, kín đáo và khó phát hiện, có thể được thực hiện tại các phòng thuê, nhà nghỉ, căn hộ, trên ô tô hoặc tại các quán cà phê.

Campuchia cho biết sẽ tiếp tục các biện pháp điều tra, kiểm tra và trấn áp nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo công nghệ và các hành vi bất hợp pháp liên quan.

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