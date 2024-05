Mua Vietlott cầu may mỗi ngày, người phụ nữ ẵm giải thưởng hơn 70 tỷ đồng

Sau một thời gian, chị T trúng thưởng với tổng số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Ngày 17/5, chi nhánh Cần Thơ (thuộc Công ty xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot 1 và Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng số 1032 cho chị T. Tổng giá trị giải thưởng hơn 70 tỷ đồng.

Chị T. là người chơi đầu tiên trúng cả Jackpot 1 và Jackpot 2 trong cùng một kỳ, và cũng là người chơi trúng Jackpot có giá trị lớn nhất từ khi Vietlott phân phối xổ số điện toán tại Kiên Giang.

Tấm vé số may mắn được phát hành tại điểm bán hàng Ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Chị T. hiện sinh sống và làm việc tại Kiên Giang. Trước đó, chị T cho biết, đã nghe đến xổ số tự chọn của Vietlott nhưng chỉ thỉnh thoảng mới mua. Nhưng từ khi đọc tin về 2 người trúng Jackpot hơn 310 tỷ đồng tại TPHCM, chị bắt đầu thói quen mua xổ số Vietlott hàng ngày.

“Mình thấy người ta may mắn như vậy, nên cũng bắt đầu mua với suy nghĩ biết đâu một ngày mình cũng gặp may như người ta. Mỗi ngày mình mua vài vé cầu may. Hôm đó, mình đang ngồi lướt Facebook thì thấy Vietlott thông báo trên fanpage là có người trúng Jackpot tại Kiên Giang, lại đúng ngay điểm bán mà mình đã mua vé nên đã kiểm tra vé. Khi biết mình trúng thưởng, cả đêm mình thao thức không ngủ được vì vẫn không thể tin mình may mắn như vậy”, chị T cho biết.

Vé số trúng giải của chị T. theo mua hình thức bao 5. Người tham gia dự thưởng lựa chọn 5 số trong tập hợp các số từ 01 đến 45. Số thứ 6 sẽ do hệ thống phần mềm chọn trong tập hợp 40 số còn lại tạo thành 40 bộ số tham gia dự thưởng.

Với số tiền trúng thưởng, chị T sẽ dành một phần để giúp đỡ người thân trong gia đình, cũng như thực hiện các công tác an sinh xã hội.

Theo quy định, chị T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là tỉnh Kiên Giang, với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.