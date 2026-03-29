Lan tỏa vẻ đẹp cao nguyên Gia Lai qua clip 2 phút 30 giây

MINH CHÂU
(GLO)- Hưởng ứng thông điệp “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” trong Năm Du lịch quốc gia 2026, anh Đoàn Lanh (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện một clip quảng bá du lịch Gia Lai dài 2 phút 30 giây, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Clip quảng bá du lịch Gia Lai. Thực hiện: Đoàn Lanh

Clip được đăng tải trên các nền tảng Facebook, YouTube và TikTok, nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Không ít người xem bày tỏ sự thích thú trước cách kể chuyện mộc mạc, gần gũi, cho thấy một Gia Lai vừa hùng vĩ, vừa giàu cảm xúc.

Với thời lượng ngắn, nhưng clip dẫn dắt người xem qua những mùa lễ hội, những điểm đến quen thuộc như cánh đồng điện gió, Biển Hồ, chùa Minh Thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết, cùng những thác nước hùng vĩ, những đỉnh núi mờ sương, nhịp sống bình dị của cao nguyên.

Không dàn dựng cầu kỳ, mỗi khung hình mang màu sắc trải nghiệm cá nhân, từ những cung đường rừng đến mặt nước Biển Hồ nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.

Anh Đoàn Lanh là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại Đoàn phường Thống Nhất. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sản phẩm của mình, anh Đoàn Lanh cho biết: “Lớn lên ở phố núi Pleiku, tôi muốn kể câu chuyện về Gia Lai theo cách gần gũi nhất. Đó không chỉ là vẻ đẹp để ngắm nhìn, mà là cảm giác sống chậm lại để cảm nhận hơi thở của rừng, cái nắng ấm áp và sự bình yên của vùng đất này”.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thắng cảnh, clip còn chuyển tải thông điệp về vai trò của người trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Từ một sản phẩm cá nhân, clip đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng, cho thấy sức mạnh của các nền tảng số trong quảng bá du lịch địa phương.

Du lịch ngày càng gắn với trải nghiệm và cảm xúc, những sản phẩm như vậy đang trở thành một kênh truyền thông giúp Gia Lai đến gần hơn với du khách. Đó cũng là cách thế hệ trẻ nối dài hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh” bằng chính câu chuyện của mình.

Lặng lẽ tìm về ký ức nghề xưa

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bừng sáng sắc cam vàng Sơn Lang

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Khi gió xuân tràn về từ rừng già Kon Chư Răng, những vườn cam ở xã Sơn Lang (tỉnh Gia Lai) bừng lên sắc vàng ấm áp của mùa cam Tết. Chủ vườn tất bật từ sáng sớm thu hái, đóng gói quả gửi đi. Thương lái cũng rộn ràng vào tận vườn thu mua, nâng niu chọn lựa trái lành đưa về phố thị.

Ngàn năm bóng ngựa

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Ai về đường ấy hôm nay/Ngựa hồng ai cưỡi, dù tay ai cầm?… Khi ruổi rong ở xứ Nẫu Bình Định - Phú Yên, thỉnh thoảng lại nghe lóc cóc tiếng vó ngựa kéo xe đưa khách, chở hàng và như một kiểu tự động “au tô” phát, miệng tôi lại lẩm nhẩm mấy câu ca dao này.

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

Võ đường làm du lịch

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ

Suy nghĩ từ những lò gốm cổ dọc sông Côn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Dọc theo dòng sông Côn huyền thoại, tuyến giao thương quan trọng từng nối vùng cao nguyên với cửa biển Thị Nại, nếu không để ý kỹ, người ta rất dễ đi ngang qua những gò đất tưởng như bình thường. Nhưng dưới lớp đất trầm mặc ấy là dấu tích của một thời Champa rực rỡ.