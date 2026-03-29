Lan tỏa vẻ đẹp cao nguyên Gia Lai qua clip 2 phút 30 giây

(GLO)- Hưởng ứng thông điệp “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch” trong Năm Du lịch quốc gia 2026, anh Đoàn Lanh (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) đã thực hiện một clip quảng bá du lịch Gia Lai dài 2 phút 30 giây, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Clip quảng bá du lịch Gia Lai. Thực hiện: Đoàn Lanh

Clip được đăng tải trên các nền tảng Facebook, YouTube và TikTok, nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Không ít người xem bày tỏ sự thích thú trước cách kể chuyện mộc mạc, gần gũi, cho thấy một Gia Lai vừa hùng vĩ, vừa giàu cảm xúc.

Với thời lượng ngắn, nhưng clip dẫn dắt người xem qua những mùa lễ hội, những điểm đến quen thuộc như cánh đồng điện gió, Biển Hồ, chùa Minh Thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết, cùng những thác nước hùng vĩ, những đỉnh núi mờ sương, nhịp sống bình dị của cao nguyên.

Không dàn dựng cầu kỳ, mỗi khung hình mang màu sắc trải nghiệm cá nhân, từ những cung đường rừng đến mặt nước Biển Hồ nhuộm đỏ ánh hoàng hôn.

Anh Đoàn Lanh là đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại Đoàn phường Thống Nhất. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về sản phẩm của mình, anh Đoàn Lanh cho biết: “Lớn lên ở phố núi Pleiku, tôi muốn kể câu chuyện về Gia Lai theo cách gần gũi nhất. Đó không chỉ là vẻ đẹp để ngắm nhìn, mà là cảm giác sống chậm lại để cảm nhận hơi thở của rừng, cái nắng ấm áp và sự bình yên của vùng đất này”.

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu thắng cảnh, clip còn chuyển tải thông điệp về vai trò của người trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Từ một sản phẩm cá nhân, clip đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng, cho thấy sức mạnh của các nền tảng số trong quảng bá du lịch địa phương.

Du lịch ngày càng gắn với trải nghiệm và cảm xúc, những sản phẩm như vậy đang trở thành một kênh truyền thông giúp Gia Lai đến gần hơn với du khách. Đó cũng là cách thế hệ trẻ nối dài hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh” bằng chính câu chuyện của mình.