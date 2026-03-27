Điểm đến Gia Lai

Tây Sơn sẵn sàng đón khách du lịch

ĐINH NGỌC
(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, xã Tây Sơn và các đơn vị liên quan đã chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục vụ du khách về tham quan hệ thống di tích, bảo tàng gắn liền với phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn cùng những điểm đến thú vị khác.

Trên địa bàn xã Tây Sơn có nhiều điểm đến mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa, đặc biệt là Bảo tàng Quang Trung và Đền thờ Tây Sơn tam kiệt (trong khuôn viên Bảo tàng Quang Trung).

Bên cạnh đó, xã Tây Sơn còn có những điểm đến như làng rau Thuận Nghĩa, võ đường Phan Thọ, đập dâng Phú Phong… kết nối với các điểm du lịch, di tích ở các xã lân cận như khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba, Đền thờ Đại Tư đồ Võ Văn Dũng (xã Bình Phú), tháp Dương Long, di tích Gò Lăng Phú Lạc (xã Bình An) tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn.

Ông Huỳnh Bá Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Sơn - thông tin: Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, địa phương xác định công tác tuyên truyền có vai trò then chốt. Xã vận động người dân buôn bán một cách văn minh, giữ ổn định về giá; giữ gìn vệ sinh môi trường; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn thực phẩm.

“Du lịch không chỉ là điểm đến mà còn là con người. Vì vậy, xây dựng hình ảnh người dân thân thiện chính là yếu tố quan trọng nhất” - ông Ngọc nhấn mạnh.

Học sinh trải nghiệm ở làng rau Thuận Nghĩa. Ảnh: Đ.N

Từ nhận thức đó, các hoạt động chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường được xã Tây Sơn triển khai rộng khắp. Tại làng rau Thuận Nghĩa - nơi xã tổ chức ra mắt mô hình sản phẩm du lịch cộng đồng vào cuối năm 2025, người dân không chỉ duy trì sản xuất mà còn chú trọng tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Những luống rau được trồng luân phiên, phủ xanh cả vùng, mang lại cảm giác thư thái, gần gũi cho du khách khi đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Nhàn (người dân khối Thuận Nghĩa) cho hay: Xác định làm du lịch cộng đồng thì trước hết phải làm đẹp từ chính ngôi nhà của mỗi người dân. Do đó, ông thường xuyên cắt tỉa hàng rào xanh, giữ vệ sinh môi trường xung quanh.

“Tôi cũng tìm hiểu thêm về truyền thống làng rau; học hỏi cách giao tiếp, ứng xử với du khách. Tôi mong muốn được đón nhiều đoàn khách về tham quan để giới thiệu vẻ đẹp quê hương, đồng thời có thêm thu nhập cải thiện đời sống” - ông Nhàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Nhàn cùng người dân khối Thuận Nghĩa tích cực chỉnh trang hàng rào cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư để chào đón du khách. Ảnh: Đ.N

Là điểm hàng đầu được đông đảo du khách lựa chọn trong hành trình tham quan vùng đất Tây Sơn, Bảo tàng Quang Trung cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Quang Trung - cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trực quan về Năm Du lịch Quốc gia tại Bảo tàng và các di tích trực thuộc; xây dựng chương trình tập luyện để tăng cường các hoạt động biểu diễn võ thuật, trống trận Tây Sơn nhằm tạo thêm trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ trong trưng bày, nâng cao chất lượng thuyết minh. Bảo tàng cũng sẵn sàng nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch liên quan đến các hoạt động Năm Du lịch quốc gia”.

Có thể thấy, từ chính quyền đến đơn vị quản lý các điểm du lịch, người dân đều đang chung tay xây dựng hình ảnh một Tây Sơn năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, xã Tây Sơn đang mở rộng vòng tay đón chào du khách, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một miền đất hào hùng, giàu bản sắc.

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

Chuyển động Tết

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

Du lịch

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

Du lịch

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.