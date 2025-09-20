UBND xã Tây Sơn tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua

Với sự khéo léo, đội thi thôn Thủ Thiện Thượng và thôn Thủ Thiện Hạ đạt giải nhất hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua. Ảnh: M.N

Tham gia hội thi có 10 đội thi đến từ các thôn, khối trên địa bàn xã Tây Sơn. Lễ vật được trang trí bằng những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài mâm lễ vật, mỗi đội thi phải thuyết trình, nói được ý nghĩa lễ vật dâng cúng Vua.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi thôn Thủ Thiện Thượng và thôn Thủ Thiện Hạ. Ảnh: M.N

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đội thi; trong đó, 1 giải nhất được trao cho đội thi thôn Thủ Thiện Thượng và thôn Thủ Thiện Hạ.

Sau lễ trao giải, các đội thi đã dâng mâm lễ vật cúng Vua tại các khu đền thờ trong Bảo tàng Quang Trung.

Các đội thi dâng mâm lễ vật cúng Vua. Ảnh: M.N

Hội thi được tổ chức nhân Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính của người dân địa phương đối với bậc tiền nhân. Đồng thời, hội thi cũng cho thấy sự sáng tạo, khéo léo của người dân khi làm mâm cỗ, lễ vật dâng cúng Vua.