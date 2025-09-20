Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

UBND xã Tây Sơn tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-9, tại Bảo tàng Quang Trung, UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua.

doi-thi-thon-thu-thien-thuong-va-thon-thu-thien-ha-dat-giai-nhat-tai-hoi-thi-trang-tri-mam-le-vat-dang-cung-vua.jpg
Với sự khéo léo, đội thi thôn Thủ Thiện Thượng và thôn Thủ Thiện Hạ đạt giải nhất hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Vua. Ảnh: M.N

Tham gia hội thi có 10 đội thi đến từ các thôn, khối trên địa bàn xã Tây Sơn. Lễ vật được trang trí bằng những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngoài mâm lễ vật, mỗi đội thi phải thuyết trình, nói được ý nghĩa lễ vật dâng cúng Vua.

lanh-dao-ubnd-xa-tay-son-trao-giai-nhat-cho-doi-thi-thon-thu-thien-thuong-va-thon-thu-thien-ha.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi thôn Thủ Thiện Thượng và thôn Thủ Thiện Hạ. Ảnh: M.N

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đội thi; trong đó, 1 giải nhất được trao cho đội thi thôn Thủ Thiện Thượng và thôn Thủ Thiện Hạ.

Sau lễ trao giải, các đội thi đã dâng mâm lễ vật cúng Vua tại các khu đền thờ trong Bảo tàng Quang Trung.

cac-doi-thi-chuan-bi-mam-le-vat-dang-cung-vua.jpg
Các đội thi dâng mâm lễ vật cúng Vua. Ảnh: M.N

Hội thi được tổ chức nhân Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính của người dân địa phương đối với bậc tiền nhân. Đồng thời, hội thi cũng cho thấy sự sáng tạo, khéo léo của người dân khi làm mâm cỗ, lễ vật dâng cúng Vua.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu hát trên đồi

Mùa thu hát trên đồi

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Phố núi Pleiku vẫn hằng lưu nhớ trong tâm trí nhiều người với một ngày đi qua bốn mùa đậm đà hương sắc. Ngày qua ngày, sắc thu chín đượm trên phố nhỏ. Mỗi sớm mai hay lúc muộn chiều, ngồi nơi gác nhỏ, nghe mùa thu hát trên đồi, tôi lại thấy yêu hơn cuộc sống này.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Chuyện quanh gian bếp nhà Ma Hoa

Văn hóa

(GLO)- Nhiều năm qua, căn bếp của già làng Kpă Jao-người trong buôn vẫn quen gọi là Ma Hoa (buôn Chính Hòa, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) dần trở thành bảo tàng sống, lưu giữ ký ức về đời sống, văn hóa, gợi lại thanh âm của bao mùa lễ hội đã qua.

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Hát bội ngân vang trong lễ giỗ danh nhân Đào Tấn

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Cuối tuần qua, tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (thôn Vinh Thạnh 1, xã Tuy Phước), lễ giỗ tưởng niệm 118 năm ngày mất của Hậu tổ nghệ thuật hát bội không chỉ là dịp tri ân công lao bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, chung tay gìn giữ di sản hát bội Bình Định.

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Văn học - Nghệ thuật

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên: “Soi lòng giữa mênh mông”

Văn hóa

(GLO)- Càng gần đến ngày ra mắt triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm”, ánh đèn bên giá vẽ của nữ họa sĩ Mai Thị Kim Uyên càng thao thức. Nhiều lần, ánh đèn khuya tan hòa vào những tia sáng đầu ngày để cho Uyên được tự do đến tận cùng trong cuộc mê mải tìm kiếm chính mình.

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Giữ hồn di tích, truyền lửa cách mạng hào hùng

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Đằng sau một số di tích lịch sử cách mạng ở vùng cao nguyên Gia Lai, có những người lặng lẽ cống hiến, gìn giữ, kể lại câu chuyện của di tích bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Họ đã góp phần thắp sáng ngọn lửa tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Chuyện ngôi làng Bahnar từng “bước vào” phim

Chuyện ngôi làng Bahnar từng “bước vào” phim

Văn hóa

(GLO)- 43 năm trước, làng Ktăng (xã KDang) từng “bước vào” bộ phim Chiếc vòng bạc, trở thành “nhân vật điện ảnh” đặc biệt. Vẻ đẹp văn hóa và sức sống của một ngôi làng Bahnar đã được gìn giữ, phát huy suốt nhiều thập kỷ qua.

null