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Gia Lai tăng tốc thi công các công trình, dự án vùng thiên tai

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
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(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang triển khai 82 công trình, dự án bố trí ổn định dân cư và phòng, chống thiên tai với tổng mức đầu tư dự kiến 2.714,2 tỷ đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, 82 dự án được giao cho 43 chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện; trong đó có 16 dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai và 66 dự án khắc phục khẩn cấp hệ thống đê điều, kè chống sạt lở cùng các công trình phòng, chống thiên tai khác.

Tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai

Những ngày này, không khí thi công tại công trình tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài (khu phố 9, phường Quy Nhơn) diễn ra khẩn trương. Công trình gồm các hạng mục tường chắn, hệ thống thoát nước và hố ga, với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

Công trình tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài (phường Quy Nhơn) đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2026. Ảnh: H.T
Công trình tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài (phường Quy Nhơn) đang thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2026. Ảnh: H.T

Theo ông Nguyễn Châu Tuấn - cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Minh Tường (đơn vị thi công công trình), Công ty đã huy động hơn 40 lao động tại địa phương tham gia vận chuyển, tập kết vật liệu. Đến nay, công trình đạt hơn 40% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 8, vượt tiến độ khoảng 3 tháng.

Ông Trần Văn Tiên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu phố 9 - cho biết: Các đợt mưa bão năm 2025 đã làm sạt lở núi, gây sập 3 căn nhà và đe dọa gần 20 hộ dân; đồng thời, làm xói lở nhiều đoạn bờ biển, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực Hải Minh. Vì vậy, việc triển khai các công trình chống sạt lở núi và kè biển giúp người dân yên tâm hơn trước mùa mưa bão năm nay.

Cùng với các công trình phòng, chống sạt lở, những dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh hiện triển khai 7 dự án tại khu vực phía Tây tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, phục vụ di dời 954 hộ dân thuộc 7 xã: Ia Tul, Ia Hiao, Ia Rsai, Uar, Đăk Song, Ia Dreh và Ia Ly.

Ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh - cho hay: Đơn vị đã phối hợp với địa phương và nhà thầu đa dạng hóa nguồn cung, điều phối vật liệu hợp lý giữa các gói thầu, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại hầu hết địa bàn cơ bản hoàn thành.

Nhiều hạng mục như san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước đã đạt khối lượng đáng kể, tạo điều kiện để thực hiện giao đất, xây dựng nhà ở cho người dân.

Bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, các chủ đầu tư đang tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư cho các hạng mục trọng điểm nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Hệ thống mương thoát nước thuộc dự án tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.T
Hệ thống mương thoát nước thuộc dự án tường chắn khắc phục sạt lở núi khu vực Hải Minh ngoài (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.T

Ông Phạm Xuân Điệp cho biết: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn thành việc bốc thăm, giao đất và xây dựng nhà ở tại các dự án đủ điều kiện trong tháng 6. Ban thực hiện phương châm “vừa thi công hạ tầng, vừa xây dựng nhà ở”, khu vực nào đủ điều kiện sẽ giao đất ngay, không chờ hoàn thiện toàn bộ dự án.

Theo ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình khắc phục thiên tai là nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Sở đang phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, địa phương theo dõi tiến độ thực hiện; yêu cầu báo cáo định kỳ hằng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với việc huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật tư, các chủ đầu tư được yêu cầu ưu tiên thi công các hạng mục cấp bách tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, hư hỏng đê kè, công trình thủy lợi, hồ chứa và khu dân cư xung yếu.

Mục tiêu là hoàn thành các dự án trong năm 2026, sớm phát huy hiệu quả bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước mùa mưa bão, đồng thời nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trên địa bàn trong thời gian tới.

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