Khánh thành “Thư viện Hạnh phúc” tại Trường Tiểu học số 3 KDang

Trường Tiểu học số 3 KDang hiện có 723 học sinh, trong đó, khoảng 80% là học sinh dân tộc thiểu số. Trước đây, nhà trường chưa có thư viện riêng, phải tận dụng phòng học cũ để làm không gian thư viện, thiết bị, phòng truyền thống Đội.

Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ công trình “Thư viện Hạnh phúc”. Ảnh: ĐVCC

Từ thực tế đó, qua kết nối của UBND xã KDang, nhà trường đã được hỗ trợ kinh phí để sơn sửa, lát gạch và sắm thêm kệ sách, bàn học, thảm nền nhà cùng 800 đầu sách gồm truyện thiếu nhi, sách về kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi,...

Không gian đọc sách tại “Thư viện Hạnh phúc” ở Trường Tiểu học số 3 KDang. Ảnh: ĐVCC

Thư viện có diện tích 43 m², với tổng kinh phí là 75 triệu đồng, do Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ.

Việc đưa “Thư viện Hạnh phúc” vào hoạt động góp phần tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc và phát triển kỹ năng toàn diện.