Khánh thành “Thư viện Hạnh phúc” tại Trường Tiểu học số 3 KDang

(GLO)- Ngày 24-4, Trường Tiểu học số 3 Kdang (xã KDang, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tổ chức khánh thành công trình “Thư viện Hạnh phúc”.

Trường Tiểu học số 3 KDang hiện có 723 học sinh, trong đó, khoảng 80% là học sinh dân tộc thiểu số. Trước đây, nhà trường chưa có thư viện riêng, phải tận dụng phòng học cũ để làm không gian thư viện, thiết bị, phòng truyền thống Đội.

Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ công trình “Thư viện Hạnh phúc”. Ảnh: ĐVCC

Từ thực tế đó, qua kết nối của UBND xã KDang, nhà trường đã được hỗ trợ kinh phí để sơn sửa, lát gạch và sắm thêm kệ sách, bàn học, thảm nền nhà cùng 800 đầu sách gồm truyện thiếu nhi, sách về kỹ năng sống, tâm lý lứa tuổi,...

Không gian đọc sách tại “Thư viện Hạnh phúc” ở Trường Tiểu học số 3 KDang. Ảnh: ĐVCC

Thư viện có diện tích 43 m², với tổng kinh phí là 75 triệu đồng, do Quỹ “Vì cuộc sống tươi đẹp” của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ.

Việc đưa “Thư viện Hạnh phúc” vào hoạt động góp phần tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận sách, hình thành thói quen đọc và phát triển kỹ năng toàn diện.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Gia Lai: Trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng dụng AI cho học sinh

(GLO)- Chiều 20-4, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Ban Giám hiệu trường THCS Tây Sơn tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước, định danh điện tử VNeID và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 300 học sinh.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 16-4, Trường THCS Nguyễn Du (xã Cửu An) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 6-Phòng PC07 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành và diễn tập phương án PCCC và CNCH cho hơn 600 học sinh.

Hội thi giáo viên dạy giỏi: Bồi đắp đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học

(GLO)- Trong tháng 3 và 4-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cả 2 cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026. Kết quả đạt được ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực phát triển giáo dục toàn ngành.

