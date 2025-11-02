Bàn giao “thư viện xanh” và “nhà vệ sinh học đường” cho Trường Tiểu học Mỹ Cát

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

(GLO)- Ngày 1-11, tại xã An Lương, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với các đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao công trình “thư viện xanh” và “nhà vệ sinh học đường” cho Trường Tiểu học Mỹ Cát.

Tại lễ bàn giao, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong cùng Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và đại diện các đơn vị tài trợ đã thực hiện nghi thức bàn giao công trình “thư viện xanh” trị giá 200 triệu đồng và “nhà vệ sinh học đường” trị giá 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Mỹ Cát.

z7179556596838-18ece4963a8e54a13b0f46a074f2c999.jpg
Ban tổ chức trao bảng tượng trưng bàn giao công trình “thư viện xanh” và “nhà vệ sinh học đường” cho Trường Tiểu học Mỹ Cát. Ảnh: H.P

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 31 suất học bổng, 456 chiếc áo ấm trong chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tổng giá trị các phần quà và hạng mục tài trợ là 320 triệu đồng.

z7179556601395-7cff4036458024a0ff3a1649e711700b.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tăng Hữu Phong (áo sọc) trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” do Báo SGGP thực hiện, nhằm hỗ trợ, tiếp sức học sinh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có thêm điều kiện học tập.

Chương trình này được Báo SGGP khởi xướng từ năm 2023 và đến nay đã vận động hơn 32 tỷ đồng, triển khai tại 31 điểm trường thuộc 19 tỉnh, thành trên cả nước.

cong-trinh-nha-ve-sinh-hoc-duong.jpg
Công trình “nhà vệ sinh học đường” sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh. Ảnh: H.P

Trước đó, vào giữa tháng 5-2024, cũng tại Trường Tiểu học Mỹ Cát, Báo SGGP đã trao gói tài trợ 270 triệu đồng từ sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền. Các phần quà, hạng mục tài trợ gồm: 10 máy vi tính, 3 máy lọc nước, 40 bộ bàn ghế, 2 quạt trần, 456 ba lô học sinh và 50 triệu đồng xây dựng quỹ học bổng.

cong-trinh-thu-vien-xanh-tri-gia.jpg
“Thư viện xanh” là không gian học tập mở, giúp học sinh hình thành thói quen đọc sách và nuôi dưỡng tinh thần học tập. Ảnh: H.P

Lãnh đạo chính quyền xã An Lương và Trường Tiểu học Mỹ Cát đã gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP cùng các đơn vị tài trợ; đồng thời khẳng định sẽ sử dụng hiệu quả các công trình được tài trợ, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục của nhà trường.

