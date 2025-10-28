Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tài trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng phòng học tại điểm trường làng Plong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27-10, tại điểm trường làng Plong thuộc Trường Mầm non 17-3 (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng 2 phòng học, phòng bếp, hệ thống cấp nước và mái che phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Tham dự lễ khởi công có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Ko; ông Nguyễn Xuân Thủy-nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ); ông Nguyễn Xuân Thành-Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh; bà Trương Ngọc Ánh-Nhà sản xuất phim, doanh nhân, người mẫu, diễn viên.

Điểm trường làng Plong hiện có 2 lớp với 70 học sinh, trong đó, 1 lớp phải sử dụng phòng học đã xuống cấp, lớp còn lại phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng của làng.

Đây là điểm trường có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số Jrai, nhiều em nhà ở xa trường, việc đến lớp gặp không ít khó khăn.

z7160080362657-3432eb9b116dbb8d7314ec30cc08149d.jpg
Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ tại điểm trường làng Plong. Ảnh: Đồng Lai

Công trình được xây dựng trên diện tích 200 m2 với tổng kinh phí 999 triệu đồng do Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh, gia đình ông bà Hùng Oanh (TP. Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1-2026, giúp học sinh có nơi học tập khang trang, an toàn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Clip: Toàn cảnh lễ khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ tại điểm trường làng Plong (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai). Thực hiện: Đồng Lai
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Lao động - Việc làm

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

Từ thiện

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Gia đình em Kpă Tiệp (làng Ring, xã Ia Hrú) vui mừng đón nhận căn Nhà nhân ái do các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Đồng Lai

Gia Lai chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có nhiều nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ 3, khuyết tật đặc biệt nặng. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Chị Nga thường xuyên đồng hành cùng nhóm Hành trình sẻ chia trong các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Ngọc Duy

Vượt lên số phận, lan tỏa yêu thương

Đời sống

(GLO)- Với nghị lực và trái tim đầy yêu thương, chị Dương Thị Thanh Nga (sinh năm 1992, phường An Phú) đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là những người phụ nữ từng tổn thương, mất mát, phải đi qua những ngã rẽ chông chênh của cuộc đời.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

Đời sống

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

Bác sỹ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh Bảo Long.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Xã hội

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

null