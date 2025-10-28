Tài trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng phòng học tại điểm trường làng Plong

(GLO)- Ngày 27-10, tại điểm trường làng Plong thuộc Trường Mầm non 17-3 (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng 2 phòng học, phòng bếp, hệ thống cấp nước và mái che phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh.

Tham dự lễ khởi công có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Ia Ko; ông Nguyễn Xuân Thủy-nguyên Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê (cũ); ông Nguyễn Xuân Thành-Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh; bà Trương Ngọc Ánh-Nhà sản xuất phim, doanh nhân, người mẫu, diễn viên.

Điểm trường làng Plong hiện có 2 lớp với 70 học sinh, trong đó, 1 lớp phải sử dụng phòng học đã xuống cấp, lớp còn lại phải mượn nhà sinh hoạt cộng đồng của làng.

Đây là điểm trường có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số Jrai, nhiều em nhà ở xa trường, việc đến lớp gặp không ít khó khăn.

Các đại biểu động thổ khởi công xây dựng phòng học và công trình phụ tại điểm trường làng Plong. Ảnh: Đồng Lai

Công trình được xây dựng trên diện tích 200 m2 với tổng kinh phí 999 triệu đồng do Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh, gia đình ông bà Hùng Oanh (TP. Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 1-2026, giúp học sinh có nơi học tập khang trang, an toàn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.