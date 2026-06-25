20 thí sinh thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Sáng 25-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 với sự tham gia của 20 thí sinh đại diện cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực. Ảnh: Đức Thụy

Trong thời gian 1 ngày, 20 thí sinh thực hiện phần thi thuyết trình chuyên đề và phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo trong thời gian quy định. Phần lớn các chuyên đề tập trung phân tích, làm rõ các quan điểm “dân là gốc”; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài; phát triển toàn diện, mạnh mẽ văn hóa và con người Việt Nam; tư duy tự chủ chiến lược; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ tặng biểu trưng cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đức Thụy

Mỗi phần thi không chỉ thể hiện kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ mà còn phải gắn với thực tiễn sinh động của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, góp phần đưa nghị quyết từ nhận thức thành hành động, từ chủ trương thành kết quả thực tiễn.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc hội thi. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền; đồng thời phát hiện, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong toàn tỉnh.

Ban Tổ chức hội thi tặng hoa cho các Đảng ủy có thí sinh dự thi. Ảnh: Đức Thụy

Thông qua Hội thi, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng; quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị, vững kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào chiều cùng ngày.