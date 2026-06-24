Báo và PTTH Gia Lai sẽ livestream Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026

(GLO)- Vào lúc 7 giờ ngày 25-6, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ livestream Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 trên các nền tảng mạng xã hội.

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tại hội thi, 20 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các đơn vị, địa phương sẽ thi thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo trong khoảng thời gian quy định.

Dự kiến, Hội thi sẽ bế mạc và trao giải vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.