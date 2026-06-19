Trung tá Lê Tiến Dũng đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân vòng sơ khảo khu vực phía Nam

(GLO)- Chiều 18-6, tại Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bế mạc Hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi.

Tham gia hội thi có 80 báo cáo viên thuộc 28 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến (thứ 2 từ phải sang) xuất sắc đạt giải nhất hội thi. Ảnh: Thanh Thư

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đội ngũ báo cáo viên dự thi có mặt bằng trình độ khá cao, phong phú về thành phần; không chỉ có báo cáo viên là cán bộ chính trị mà còn có cán bộ quân sự, cán bộ chuyên môn hậu cần, kỹ thuật, tài chính thuộc các loại hình đơn vị khác nhau. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của hội thi năm nay.

Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các báo cáo viên đạt được.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho các báo cáo viên đạt giải ba. Ảnh: Thanh Thư

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định: Thành công của hội thi không chỉ được thể hiện ở kết quả chuyên môn, mà còn được khẳng định bằng sức lan tỏa sâu rộng về chính trị, tư tưởng; đánh dấu bước phát triển mới về bản lĩnh, trí tuệ, phương pháp và năng lực thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên trong toàn quân.

Đồng thời, đây còn là sự khẳng định sinh động về sức sống, vị thế và vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen cho 3 đồng chí đạt giải nhất, 7 đồng chí đạt giải nhì, 16 đồng chí đạt giải ba; tặng giấy khen cho 28 đồng chí đạt giải khuyến khích. Trong đó, Trung tá Lê Tiến Dũng - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi.