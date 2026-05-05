Quân khu 5 tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026

(GLO)- Ngày 5-5, tại Sư đoàn 2, Quân khu 5 đã khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Đại tá Đỗ Thanh Xuân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Phó Trưởng ban tổ chức chủ trì và phát biểu khai mạc. Đại tá Hồ Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự lễ khai mạc.

Tham gia hội thi có 71 thí sinh là những báo cáo viên tiêu biểu đại diện cho lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Các thí sinh tham gia thi trắc nghiệm trên máy tính. Ảnh: Trần Tuấn

Hội thi tập trung vào nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên; đồng thời là dịp để các thí sinh giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và phương pháp công tác.

Đại tá Đỗ Thanh Xuân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Trần Tuấn

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đỗ Thanh Xuân nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền miệng là mặt hoạt động quan trọng, là kênh truyền dẫn trực tiếp chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi báo cáo viên cần vững vàng về chính trị, nhạy bén trong thực tiễn, mẫu mực về tác phong. Đồng chí yêu cầu Ban tổ chức, Ban giám khảo làm việc khách quan, công tâm, lựa chọn những nhân tố tiêu biểu tham gia hội thi cấp toàn quân.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào các phần thi gồm: thuyết trình, xử lý tình huống và thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi bám sát nghị quyết của Đảng, gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 5.

Thông qua hội thi, Quân khu 5 sẽ lựa chọn, bồi dưỡng những báo cáo viên xuất sắc làm nòng cốt tham gia Hội thi cấp toàn quân, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tại cơ sở.

