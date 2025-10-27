Bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 từ ngày 26 đến 29-10

(GLO)- Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Nam Trung Bộ vừa có thông báo về việc đảm bảo an toàn bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai).

Theo đó, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc tại khu vực Gia Lai từ 6 giờ đến 18 giờ các ngày 27, 28 và 29-10-2025, tại Trường bắn Trung đoàn Bộ binh 739 (Trường bắn Suối Trầu) thuộc KV6, phường Quy Nhơn Tây.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: CAND

Cụ thể, khu vực trường bắn giáp núi Bàn Cây Trắt ở phía Bắc; phía Đông giáp núi Ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam giáp núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư KV6, phường Quy Nhơn Tây.

Hướng bắn đạn thật theo hướng Đông (từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn BB739 500 m vào sườn Tây núi Vũng Chua).

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, Trung đoàn CSCĐ Nam Trung Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, công nhân và nhân dân biết để không đi lại, chăn thả gia súc tại khu vực thao trường bắn trong thời gian trên.