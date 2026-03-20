Phường Quy Nhơn kết nạp 95 chiến sĩ dân quân mới

Tại buổi lễ, 95 chiến sĩ dân quân mới đã nhận quyết định kết nạp và thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Quy Nhơn Tô Thị Thu Hường trao quyết định kết nạp cho các chiến sĩ dân quân mới. Ảnh: Viết Quỳnh

Đại diện chiến sĩ dân quân mới phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ lực lượng dân quân của địa phương; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn phát biểu giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ dân quân mới. Ảnh: Viết Quỳnh

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Quy Nhơn chúc mừng các chiến sĩ dân quân vừa được kết nạp; đồng thời yêu cầu từng đồng chí tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ quân sự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.