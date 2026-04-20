“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Hàng nghìn học sinh tại 10 xã: Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Nan, Ia Pnôn, Ân Tường, An Toàn, Ia Boòng, Chư Prông, Bàu Cạn và Ia Krêl đã được trải nghiệm nhiều mô hình, trò chơi trí tuệ mới lạ, hấp dẫn từ chương trình “Chiếc xe tri thức”.

Ngày 12 và 13-3 là chặng dừng chân đầu tiên của chương trình tại các Trường: Tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Ia Lâu), Tiểu học & THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơ), Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) và Tiểu học & THCS Lương Thế Vinh (xã Ia Pnôn).

Không còn những bài học lý thuyết đơn thuần, các em được trực tiếp trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như show khoa học “bàn tay lửa”, quan sát mặt trời bằng kính thiên văn, làm kem bằng phương pháp khoa học, lắp ráp và lập trình robot, các trò chơi rèn luyện tư duy...

Tại Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) - nơi có khoảng 80% học sinh là người dân tộc thiểu số, khoảng 250 học sinh đã tham gia chương trình trong sự hào hứng.

Thầy Lê Văn Triệu - giáo viên âm nhạc kiêm Tổng phụ trách Đội nhà trường - cho biết: “Các em rất hào hứng, thích thú khi được trực tiếp chơi và trải nghiệm. Các mô hình, trò chơi mới lạ với quy mô lớn hơn so với hoạt động thường ngày đã tạo sức hút rõ rệt. Qua đó, học sinh được bổ sung kiến thức bổ ích, nhà trường cũng được gợi mở những cách tổ chức hoạt động ngoại khóa gắn với bài học”.

Học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng thử sức làm kem bằng phương pháp khoa học. Ảnh: Tỉnh đoàn

Ngày 10-4, không khí sôi nổi ấy tiếp tục lan tỏa tại các điểm trường ở xã Ân Tường và An Lão. Từng nhóm học sinh quây quần quanh các gian hàng, chăm chú quan sát và liên tục đặt câu hỏi. Những tràng vỗ tay, tiếng reo hò nối tiếp nhau tạo không gian trải nghiệm vừa sôi động, vừa gần gũi, nơi khoa học trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Học sinh Trường Tiểu học An Toàn hào hứng theo dõi chương trình. Ảnh: D.L

Tại show khoa học “bàn tay lửa”, mỗi lần ngọn lửa bùng lên là một lần học sinh vỡ òa thích thú, không ít em mạnh dạn tham gia trải nghiệm.

Em Lê Huỳnh Trúc Ly (lớp 7A2, Trường THCS Ân Tường Tây) hào hứng: “Em đã xung phong lên thử sức. Lúc đầu cũng hơi lo nhưng khi được các anh hướng dẫn, em thấy rất thú vị và bất ngờ khi ngọn lửa xuất hiện ngay trên tay mình mà vẫn an toàn. Trải nghiệm này khiến em thấy khoa học thật kỳ diệu và muốn tìm hiểu thêm”.

Trúc Ly phấn khích với trải nghiệm thử làm “bàn tay lửa”. Ảnh: D.L

Tương tự, tại Trường Tiểu học An Toàn (xã An Toàn) - một trong những điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn, điều kiện vật chất hạn chế, học sinh nơi đây tập trung ở sân trường từ sớm để “thử sức” với những thử thách mà Ban tổ chức đưa ra.

Em Đinh Thị Như Sang (lớp 5B, Trường Tiểu học An Toàn) không giấu được sự háo hức: “Em thấy rất tò mò vì đây là lần đầu được tham gia các trò chơi tại chương trình. Khi được trực tiếp trải nghiệm làm kem chỉ bằng những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm và được các anh chị giải thích nguyên lý, em hiểu thêm nhiều điều thú vị. Điều tuyệt vời nhất là khi được tự tay làm kem và thưởng thức chúng ngay tại sân trường”.

Trực tiếp hướng dẫn các bạn nhỏ thực hiện một số thí nghiệm khoa học tại chương trình, anh Trần Hoàng Bảo Hiếu (Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo) chia sẻ rằng “Chuyến xe tri thức” mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú với các trò chơi và mô hình tương tác thuộc nhiều lĩnh vực như vật lý, toán học, robotics, ẩm thực khoa học cũng như những kiến thức cơ bản về thiên văn học.

Anh Hiếu hướng dẫn học sinh tiếp cận kiến thức khoa học thông qua những trò chơi thú vị. Ảnh: D.L

“Thông qua các nội dung đa dạng, chương trình hướng đến mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích khoa học, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo trong cộng đồng” - anh Hiếu thông tin thêm.

Đồng hành cùng chương trình, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn mang đến 9 trò chơi, 10 mô hình STEM giúp học sinh phát triển tư duy; một số tranh ảnh do sinh viên ngành Thiết kế đồ họa thực hiện, giới thiệu về các địa phương trong tỉnh; đồng thời trình chiếu phim về thiên văn và vũ trụ, góp phần làm phong phú trải nghiệm cho học sinh.

Bà Trần Thị Lệ Thúy - Trưởng ban Đào tạo, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn - cho biết: “Nhà trường đã phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai nhiều hoạt động từ giữa năm 2025 đến nay. Riêng với “Chuyến xe tri thức”, đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, khoảng cách địa lý không còn là rào cản, chương trình vì thế cũng trở thành dịp để khơi dậy niềm yêu thích khoa học và giúp học sinh, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa tự tin hơn trong việc khám phá tri thức”.