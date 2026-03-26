Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Năm 2025, TS. Trần Ngọc Nguyên (giảng viên Khoa Toán và Thống kê, Trường Đại học Quy Nhơn) được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Toán học, đồng thời là Phó Giáo sư trẻ nhất cả nước trong lĩnh vực này.

Anh là tác giả, đồng tác giả của 18 bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus; chủ nhiệm 1 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2024-2025.

Bên cạnh đó, TS. Trần Ngọc Nguyên còn được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2020-2023, nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2024 vì thành tích xuất sắc trong phong trào nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ...

TS. Trần Ngọc Nguyên hết mình giảng dạy sinh viên. Ảnh: D.L

Tuy vậy, TS. Trần Ngọc Nguyên cho rằng việc được công nhận Phó Giáo sư chỉ là “sự ghi nhận tạm thời”. Theo anh, bước ngoặt quan trọng nhất là quãng thời gian học tập tại Khoa Toán (Trường Đại học Quy Nhơn) giai đoạn 2009-2013 (tên gọi Khoa Toán và Thống kê được đổi từ năm 2019). Đây là nơi giúp anh hình thành tư duy học tập bài bản từ nền tảng căn bản, đồng thời có cơ hội học hỏi, làm việc với các thầy cô và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm.

Từ nền tảng đó, anh theo đuổi các hướng nghiên cứu của Toán ứng dụng, tập trung vào tối ưu và hệ động lực. Các công trình không dừng lại ở lý thuyết mà hướng tới việc phát triển các thuật toán gần với thực tiễn, đồng thời giải quyết các bài toán về ổn định, ước lượng trạng thái cho một số lớp hệ có trễ.

Ở góc nhìn rộng hơn, TS. Trần Ngọc Nguyên cho rằng Toán học đang giữ vai trò nền tảng trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, góp phần quyết định chiều sâu của các công nghệ hiện đại.

Vì vậy, anh nhấn mạnh sinh viên không chỉ cần vững kiến thức chuyên môn mà còn phải trang bị kỹ năng lập trình, phân tích dữ liệu, cũng như khả năng tự học và làm việc nhóm để thích ứng với thị trường lao động.

Tuy nhiên, theo anh, làm nghiên cứu khoa học không chỉ là giải xong các bài toán chuyên môn mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhiều hướng nghiên cứu kéo dài, chưa chắc mang lại kết quả như kỳ vọng, trong khi vẫn phải đảm bảo công tác giảng dạy và các nhiệm vụ khác.

Chính vì vậy, anh luôn nỗ lực cân bằng giữa các vai trò, đồng thời từng bước gắn nghiên cứu với các bài toán thực tiễn thông qua dữ liệu và hợp tác liên ngành.

Với sự năng động, trách nhiệm và sáng tạo, chị Rơ Mah H’ Dịu (Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đức Cơ) là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu, góp phần đưa công tác Đoàn gắn chặt với bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Năm 2025, chị vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh năm 2024; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp tỉnh năm 2023...

Từ thực tiễn địa bàn rộng, dân cư phân tán, chị xác định thách thức lớn nhất trong công tác Đoàn là việc tập hợp thanh niên. Nhiều làng, khu dân cư cách xa trung tâm, thanh niên chủ yếu đi làm ăn xa hoặc tập trung phát triển kinh tế gia đình nên việc tham gia sinh hoạt Đoàn còn hạn chế.

Bởi vậy, chị đã “đến với thanh niên” bằng cách tổ chức các buổi sinh hoạt ngay tại cơ sở, kết hợp giao lưu, hoạt động tập thể để tạo sự gắn kết, qua đó nắm bắt tâm tư, nhu cầu của đoàn viên thanh niên.

Một trong những sáng kiến của chị là mô hình “Trải nghiệm thực tế về nghề đan lát truyền thống của đồng bào Jrai”, triển khai từ năm 2023 xuyên suốt từ cấp xã đến các chi đoàn.

Theo đó, các nghệ nhân được mời trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu quy trình, giá trị của nghề truyền thống. Hoạt động được duy trì đều đặn hằng năm tại trường học và lồng ghép trong sinh hoạt Đoàn, góp phần khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với nghề đan lát.

Chị H' Dịu (bìa trái) chú trọng kết nối người trẻ với văn hóa truyền thống tại địa phương. Ảnh: Tỉnh đoàn

Không dừng lại ở đó, chị còn duy trì hiệu quả câu lạc bộ Đàn T'Rưng (được thành lập từ năm 2019) với hơn 25 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ theo quý và tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình văn hóa ở địa phương, qua đó lan tỏa âm nhạc truyền thống trong cộng đồng, nhất là các bạn trẻ.

Từ những mô hình cụ thể, Rơ Mah H’ Dịu từng bước kết nối thanh niên với các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế tại địa phương. Theo chị, việc bảo tồn văn hóa không tách rời phát triển kinh tế mà cần được lồng ghép hài hòa.

Từ những lần tham gia văn nghệ khi còn là học sinh tiểu học đến sân khấu chuyên nghiệp, anh Nguyễn Trần Thái Anh (diễn viên Đoàn tuồng Đào Tấn, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) vẫn đang từng ngày vun bồi tình yêu với nghệ thuật tuồng bằng sự bền bỉ và đam mê.

Hai tấm huy chương bạc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc các năm 2022, 2025 là những dấu mốc đáng ghi nhận trên hành trình ấy.

Vai diễn Thượng tướng Trần Khát Chân đã mang về huy chương bạc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 cho anh Nguyễn Trần Thái Anh. Ảnh: NVCC﻿

Đam mê sân khấu đến với anh Thái Anh từ rất sớm, khi mới học lớp 3 đã tham gia các hoạt động văn nghệ của Nhà hát. Niềm yêu thích ấy dần được nuôi dưỡng thành lựa chọn nghiêm túc khi năm 2016, anh theo học tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, rồi trở về công tác tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh sau khi tốt nghiệp. Con đường không dài nhưng đủ để hun đúc một hướng đi rõ ràng: gắn bó lâu dài với tuồng.

Theo đuổi nghệ thuật tuồng trong bối cảnh hiện đại, nghệ sĩ trẻ như anh không tránh khỏi những trăn trở: Đó là sự khác biệt giữa nhịp sống hôm nay với những chuẩn mực của nghệ thuật truyền thống từ hình thức bên ngoài đến tác phong, lối sống. Để dung hòa, anh chọn cách giữ cho mình sự điềm đạm, tôn trọng nghề, tôn trọng thầy, đồng thời nuôi dưỡng đam mê đủ lớn để vượt qua những “lệch pha” giữa cũ và mới.

Trên sân khấu, mỗi lần hóa thân là một lần anh tìm thấy cảm giác “thuộc về” tuồng. Với anh, không có vai diễn nào là nhỏ, tất cả đều góp phần làm nên một chỉnh thể nghệ thuật.

Ấn tượng sâu sắc nhất là khi thể hiện nhân vật Chu Du trong trích đoạn “Nhị khí Chu Du” trích trong vở “Giang Tả cầu hôn”. Đây là vai diễn có những đoạn độc diễn đòi hỏi thể hiện trọn vẹn hỉ, nộ, ái, ố cùng tính ước lệ đặc trưng của nghệ thuật tuồng. Đó cũng là thử thách giúp anh trưởng thành hơn trong nghề khi mang về huy chương vàng tại Liên hoan tài năng trẻ Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2020.

Tuy vậy, anh Thái Anh vẫn trăn trở với việc đưa nghệ thuật tuồng đến gần hơn với khán giả trẻ. Anh cho rằng, để người trẻ tiếp cận, trước hết cần tạo sự hấp dẫn bằng hình thức như vũ đạo, trang phục, từ đó khơi gợi sự tò mò để họ tìm hiểu sâu hơn.

Giữ được “chất” truyền thống đã khó, nhưng làm cho loại hình nghệ thuật này sống được trong đời sống hiện đại còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ chính những nghệ sĩ trẻ.