Gia Lai: “Cháy” hết mình tại ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Khởi đầu ngày hội là hội thi “Ngôi sao học đường” với sự tham gia của 11 đội, mang đến không gian nghệ thuật trẻ trung, giàu cảm xúc. Trên sân khấu, những bước nhảy uyển chuyển, những giọng ca nội lực hòa quyện cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng đã tạo nên bầu không khí sôi động nhưng không kém phần tinh tế.

Từng tiết mục được đầu tư công phu, mang theo thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, được kể lại bằng ngôn ngữ rất riêng của tuổi học trò.

Giữa “bức tranh” đa sắc ấy, tiết mục “Hip hop sôi động APC bùng nổ” với chủ đề “Người Việt Nam” nổi bật với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ thuật và cảm xúc, qua đó chinh phục Ban Giám khảo để giành giải nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các đội.

Tiết mục “Hip hop sôi động APC bùng nổ” ấn tượng đã chinh phục Ban Giám khảo. Ảnh: D.L

Chia sẻ sau phần trình diễn, em Lưu Khánh (lớp 8A2, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, phường Diên Hồng) chia sẻ: Đằng sau những bước nhảy dứt khoát là cả quá trình tập luyện khẩn trương của 18 bạn trong chỉ 1 tuần.

“Thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng chúng em đã cố gắng tập trung cao nhất vì muốn thể hiện tốt nhất năng lực của mình. Hơn thế, khi đứng trên sân khấu, chúng em còn muốn truyền đi thông điệp về tình yêu quê hương bằng chính đam mê của mình” - Khánh tiết lộ.

Nếu sân khấu mang đến những khoảnh khắc thăng hoa thì tại hoạt động teambuilding, tiếng reo hò, cổ vũ lại mang đến không khí sôi nổi, đầy năng lượng với sự tham gia của 7 đội.

Nhiều tiếng cười, kỷ niệm đẹp đã được vun đắp thông qua phần teambuilding sôi động. Ảnh: D.L

Dưới cái nắng tháng Ba, từng bước chân bắc “cầu người”, từng nhịp chèo “thuyền trên cạn” hay những pha xử lý nhanh nhạy theo hiệu lệnh “MC bảo”… đều trở thành phép thử cho sự ăn ý và tinh thần đồng đội. Các đội không chỉ thi đấu mà còn cùng nhau sáng tạo khẩu hiệu, tên gọi, tạo nên dấu ấn riêng.

Đội trưởng Trần Thuận Vũ (lớp 12C2, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu, phường Diên Hồng) hào hứng: “Nắng khá gắt nhưng không ai muốn dừng lại. Càng chơi, cả đội càng gắn kết hơn, hiểu nhau hơn. Đây là trải nghiệm rất thú vị và đặc biệt”.

Hòa cùng bầu không khí trẻ trung ấy, thầy cô giáo không đứng ngoài cuộc. Từ khu vực cổ động, những tràng vỗ tay liên tục vang lên; có người vừa cổ vũ, vừa tranh thủ ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của học sinh trường mình.

Cô Lê Thị Anh Đào - Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku) bày tỏ: “Nhìn các em vui chơi, thể hiện hết mình, tôi như được trẻ lại. Điều ý nghĩa là mình không chỉ dạy các em kiến thức mà còn được cùng các em lưu giữ những kỷ niệm rất đẹp của tuổi học trò”.

Cô Lê Thị Anh Đào đã có kỷ niệm đáng nhớ cùng học sinh tại ngày hội. Ảnh: D.L

Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn tổ chức lễ tuyên dương 53 “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Phát biểu tại ngày hội, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh - cho biết: Năm nay, toàn tỉnh có hơn 160 học sinh được xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, qua 2 vòng đã chọn ra 53 gương mặt tiêu biểu.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: D.L

Anh Nguyễn Chí Hiếu nhấn mạnh: “Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” ngày càng được các trường quan tâm như một trong những tiêu chí đánh giá, ghi nhận năng lực của các em. Mong rằng các nhà trường và cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tỉnh đoàn trong phát triển phong trào, đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao thể chất, kỹ năng, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện”.

Tuyên dương các “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh. Ảnh: D.L

Em Lê Nguyễn Kim Chi chia sẻ cảm nghĩ tại Lễ tuyên dương. Ảnh: D.L

Tại chương trình, 53 học sinh được xướng tên là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ. Đại diện cho những gương mặt xuất sắc được vinh danh, em Lê Nguyễn Kim Chi (lớp 10A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt) chia sẻ: “Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là mục tiêu mà nhiều bạn hướng tới. Để đạt được danh hiệu này, ngoài nỗ lực cá nhân, chúng em còn nhận được sự quan tâm từ nhà trường và các cấp bộ Đoàn thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Chính điều đó giúp chúng em có môi trường để rèn luyện và tự tin hơn trên hành trình của mình”.