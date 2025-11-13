Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 7 TTHC liên thông và 2 TTHC không liên thông trong lĩnh vực đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký Quyết định số 2543/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 7 thủ tục hành chính (TTHC) liên thông và 2 TTHC không liên thông trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

theo-quy-hoach-tay-nguyen-se-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-chuyen-nganh-dac-biet-ve-linh-vuc-che-bien-nong-san-anh-ha-duy-3285-3431-5443.jpg
Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 7 TTHC liên thông và 2 TTHC không liên thông trong lĩnh vực đầu tư. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, 7 TTHC liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công gồm: Chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 17 ngày); Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 17 ngày); Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh(thời gian giải quyết 11,5 ngày); Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, muaphần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài do Sở Tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 10 ngày); Chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 17 ngày); Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 14,25 ngày); Điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư do Sở Tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 7 ngày).

Còn 2 TTHC không liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công gồm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do Sở tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 6,75 ngày); Điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư do Sở tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 3 ngày).

Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy định; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

Tài chính

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

Tài chính

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tài chính

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

null