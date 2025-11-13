(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký Quyết định số 2543/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 7 thủ tục hành chính (TTHC) liên thông và 2 TTHC không liên thông trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính.

Tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 7 TTHC liên thông và 2 TTHC không liên thông trong lĩnh vực đầu tư. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, 7 TTHC liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công gồm: Chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 17 ngày); Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 17 ngày); Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh(thời gian giải quyết 11,5 ngày); Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, muaphần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài do Sở Tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 10 ngày); Chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 17 ngày); Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (thời gian giải quyết 14,25 ngày); Điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư do Sở Tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 7 ngày).

Còn 2 TTHC không liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công gồm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do Sở tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 6,75 ngày); Điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư do Sở tài chính thực hiện (thời gian giải quyết 3 ngày).

Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo quy định; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành.