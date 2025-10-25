Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai thu hút 7 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 1.795 tỷ đồng

T.SỸ

(GLO) - Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu cho hay: Từ ngày 17 đến 23-10, tỉnh Gia Lai đã thu hút thêm 7 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 1.795 tỷ đồng.

lanh-dao-tinh-trao-chu-truong-va-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-dn.jpg
Lãnh đạo tỉnh trao chủ trương đầu tư Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và siêu du thuyền tại khu vực Đề Gi-Vũng Bồi cho nhà đầu tư. Ảnh: T.SỸ

Các nhà đầu tư đăng ký triển khai các dự án trên lĩnh vực sản xuất nông, công nghiệp trong và ngoài các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Trong số 7 dự án mới, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE - Đak Đoa có quy mô lớn nhất. Dự án này do Công ty CP Công nghệ tài nguyên năng lượng Tây Nguyên đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 457 ha đất tại các xã: Đak Đoa, Kdang và xã Ia Băng, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.675 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 157 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 82.752 tỷ đồng, trong đó có 143 dự án đầu tư trong nước có tổng vốn đăng ký hơn 47.264 tỷ đồng và 14 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 35.487 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 149 dự án điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 6.634 tỷ đồng so với ban đầu. Điều này cho thấy Gia Lai đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

