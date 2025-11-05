Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai dừng hoạt động trực tiếp từ ngày 6 đến ngày 7-11

(GLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai vừa thông báo tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại Trung tâm do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai sẽ tạm dừng hoạt động trực tiếp do ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Ảnh minh họa



Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 07/CĐUBND ngày 4-11-2025 về việc triển khai công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão Kalmaegi (cơn bão số 13); để chủ động phòng, chống bão, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, trang thiết bị máy móc, hồ sơ tài liệu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính theo phương thức trực tiếp tại Trung tâm (địa chỉ 127 Hai Bà Trưng, phường Quy Nhơn) kể từ ngày 6-11 đến hết ngày 7-11-2025.

Người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thì thực hiện nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Các trường hợp cần nhận kết quả giải quyết hồ sơ bản giấy do yêu cầu mang tính cấp bách, đề nghị công dân liên hệ ông Đặng Xuân Thoại, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số điện thoại: 0932056315) để xem xét, giải quyết theo quy định.