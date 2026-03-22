Phường Hoài Nhơn Tây phát huy hiệu quả mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số”

(GLO)- Được triển khai từ tháng 8-2025 đến nay, mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số” của phường Hoài Nhơn Tây đã phát huy hiệu quả tích cực.

Sáng 21-3, tại Nhà văn hóa khu phố Mỹ Bình 2, Tổ công tác của UBND phường Hoài Nhơn Tây (gồm Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường) phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Nhơn tổ chức buổi tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Tại đây, có 65 lượt công dân đến để được Tổ công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó, Tổ công tác trực tiếp tiếp nhận 35 hồ sơ (liên quan đến các thủ tục như đo đạc, trích lục thửa đất, đăng ký biến động, chuyển mục đích, đính chính giấy chứng nhận…) để giải quyết cho người dân; đồng thời tư vấn, hỗ trợ 30 trường hợp khác liên quan đến các vướng mắc trong lĩnh vực đất đai.

Hoạt động này thuộc khuôn khổ của mô hình “Đồng hành cùng nhân dân chuyển đổi số” được phường Hoài Nhơn Tây triển khai từ tháng 8-2025. Từ khi triển khai mô hình đến nay, đã có trên 600 lượt công dân đến dự các buổi tuyên truyền, hướng dẫn được tổ chức tại các khu dân cư vào dịp cuối tuần; Tổ công tác đã tiếp nhận, giải quyết trên 400 hồ sơ.

Theo Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây Nguyễn Lê Anh Tuấn, mô hình đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ người dân. Qua đó, góp phần để UBND phường Hoài Nhơn Tây là 1 trong 14 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.